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Erling Haaland Club Fleece
Nike Soccer kerek nyakkivágású pulóver nagyobb gyerekeknek
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Ezt a polárfelsőt, amelynek grafikáját Erling játékának magával ragadó lendülete ihlette, úgy tervezték, hogy melegen tartson, miközben kedvenc játékosodat képviseled.
- Megjelenített szín: Obsidian/Green Strike
- Stílus: IO5902-451
Erling Haaland Club Fleece
30% kedvezmény
Ezt a polárfelsőt, amelynek grafikáját Erling játékának magával ragadó lendülete ihlette, úgy tervezték, hogy melegen tartson, miközben kedvenc játékosodat képviseled.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Bordázott rész: 97% pamut/3% spandex.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Obsidian/Green Strike
- Stílus: IO5902-451
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 157 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
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Erling Haaland Club Fleece
30% kedvezmény