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Erling Haaland Club Fleece Nike Soccer kerek nyakkivágású pulóver nagyobb gyerekeknek - Obsidian/Green Strike

Erling Haaland Club Fleece

Nike Soccer kerek nyakkivágású pulóver nagyobb gyerekeknek

30% kedvezmény
Obsidian/Green Strike
Phantom/Hot Punch

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Ez a termék jelenleg nem kapható

Ezt a polárfelsőt, amelynek grafikáját Erling játékának magával ragadó lendülete ihlette, úgy tervezték, hogy melegen tartson, miközben kedvenc játékosodat képviseled.


  • Megjelenített szín: Obsidian/Green Strike
  • Stílus: IO5902-451

Erling Haaland Club Fleece

30% kedvezmény

Ezt a polárfelsőt, amelynek grafikáját Erling játékának magával ragadó lendülete ihlette, úgy tervezték, hogy melegen tartson, miközben kedvenc játékosodat képviseled.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Bordázott rész: 97% pamut/3% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Obsidian/Green Strike
  • Stílus: IO5902-451

Méret és fazon

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    Erling Haaland Club Fleece Nike Soccer kerek nyakkivágású pulóver nagyobb gyerekeknek

    Erling Haaland Club Fleece

    30% kedvezmény

    Tedd teljessé a megjelenésed

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