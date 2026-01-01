Erling Haaland Academy Nike Dri-FIT futballfelső nagyobb gyerekeknek

Ennek a könnyű felsőnek a grafikáját Erling játékának magával ragadó lendülete ihlette. Izzadságelvezető technológiája és hálós paneljei segítenek, hogy ne hevülj túl, és mindig a pálya ura lehess.

Megjelenített szín: Fehér/Fehér/Hot Punch/Hot Punch

Stílus: IF2809-100