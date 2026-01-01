Újrahasznosított anyagok
Erling Haaland Academy
Nike Dri-FIT futballfelső nagyobb gyerekeknek
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Ennek a könnyű felsőnek a grafikáját Erling játékának magával ragadó lendülete ihlette. Izzadságelvezető technológiája és hálós paneljei segítenek, hogy ne hevülj túl, és mindig a pálya ura lehess.
- Megjelenített szín: Fehér/Fehér/Hot Punch/Hot Punch
- Stílus: IF2809-100
Erling Haaland Academy
Ennek a könnyű felsőnek a grafikáját Erling játékának magával ragadó lendülete ihlette. Izzadságelvezető technológiája és hálós paneljei segítenek, hogy ne hevülj túl, és mindig a pálya ura lehess.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fehér/Fehér/Hot Punch/Hot Punch
- Stílus: IF2809-100
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 141 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Erling Haaland Academy