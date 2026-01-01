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Erling Haaland Academy Nike Dri-FIT futballfelső nagyobb gyerekeknek - Fehér/Fehér/Hot Punch/Hot Punch

Újrahasznosított anyagok

Erling Haaland Academy

Nike Dri-FIT futballfelső nagyobb gyerekeknek

30% kedvezmény
Fehér/Fehér/Hot Punch/Hot Punch
Green Strike/Phantom/Obsidian/Phantom

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Ennek a könnyű felsőnek a grafikáját Erling játékának magával ragadó lendülete ihlette. Izzadságelvezető technológiája és hálós paneljei segítenek, hogy ne hevülj túl, és mindig a pálya ura lehess.


  • Megjelenített szín: Fehér/Fehér/Hot Punch/Hot Punch
  • Stílus: IF2809-100

Erling Haaland Academy

30% kedvezmény

Ennek a könnyű felsőnek a grafikáját Erling játékának magával ragadó lendülete ihlette. Izzadságelvezető technológiája és hálós paneljei segítenek, hogy ne hevülj túl, és mindig a pálya ura lehess.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér/Fehér/Hot Punch/Hot Punch
  • Stílus: IF2809-100

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Erling Haaland Academy Nike Dri-FIT futballfelső nagyobb gyerekeknek

    Erling Haaland Academy

    30% kedvezmény

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