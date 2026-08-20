Erling Haaland Academy Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek

A pályán Erling Haaland könyörtelen és rettenthetetlen. És szüksége van egy olyan szettre, amely megfelel az intenzitásának. Ez a könnyű, kötött felső az izzadságelvezető Dri-FIT technológiánknak és a hálós oldalpaneleknek köszönhetően segít lehűteni, miközben felszántja a pályát.

Megjelenített szín: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue

Stílus: HV0229-739