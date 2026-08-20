Újrahasznosított anyagok
Erling Haaland Academy
Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek
A pályán Erling Haaland könyörtelen és rettenthetetlen. És szüksége van egy olyan szettre, amely megfelel az intenzitásának. Ez a könnyű, kötött felső az izzadságelvezető Dri-FIT technológiánknak és a hálós oldalpaneleknek köszönhetően segít lehűteni, miközben felszántja a pályát.
- Megjelenített szín: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Stílus: HV0229-739
Erling Haaland Academy
A pályán Erling Haaland könyörtelen és rettenthetetlen. És szüksége van egy olyan szettre, amely megfelel az intenzitásának. Ez a könnyű, kötött felső az izzadságelvezető Dri-FIT technológiánknak és a hálós oldalpaneleknek köszönhetően segít lehűteni, miközben felszántja a pályát.
A termék előnyei
- A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- A hálós oldalpanelek ott biztosítanak szellőzést, ahol a legjobban kell.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Stílus: HV0229-739
Méret és fazon
- A lány modell M-es méretet visel, és 142 cm magas
- A férfi modell M-es méretet visel,és 141 cm magas
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Nincsenek vélemények
Erling Haaland Academy