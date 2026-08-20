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Erling Haaland Academy Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek - University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue

Újrahasznosított anyagok

Erling Haaland Academy

Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek

30% kedvezmény

A pályán Erling Haaland könyörtelen és rettenthetetlen. És szüksége van egy olyan szettre, amely megfelel az intenzitásának. Ez a könnyű, kötött felső az izzadságelvezető Dri-FIT technológiánknak és a hálós oldalpaneleknek köszönhetően segít lehűteni, miközben felszántja a pályát.


  • Megjelenített szín: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
  • Stílus: HV0229-739

Erling Haaland Academy

30% kedvezmény

A pályán Erling Haaland könyörtelen és rettenthetetlen. És szüksége van egy olyan szettre, amely megfelel az intenzitásának. Ez a könnyű, kötött felső az izzadságelvezető Dri-FIT technológiánknak és a hálós oldalpaneleknek köszönhetően segít lehűteni, miközben felszántja a pályát.

A termék előnyei

  • A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A hálós oldalpanelek ott biztosítanak szellőzést, ahol a legjobban kell.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
  • Stílus: HV0229-739

Méret és fazon

    • A lány modell M-es méretet visel, és 142 cm magas
    • A férfi modell M-es méretet visel,és 141 cm magas
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Erling Haaland Academy Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek

    Erling Haaland Academy

    30% kedvezmény