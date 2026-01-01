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Erling Haaland Academy Dri-FIT futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek - University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue

Újrahasznosított anyagok

Erling Haaland Academy

Nike Dri-FIT futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek

30% kedvezmény

A pályán Erling Haaland könyörtelen és rettenthetetlen. Így nem meglepő, hogy olyan szettre van szüksége, amely megfelel az intenzitásának. A könnyű, kötött rövidnadrág az izzadságelvezető Dri-FIT technológiánknak és a hálós oldalpaneleknek köszönhetően segít lehűteni, miközben felszántja a pályát.


  • Megjelenített szín: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
  • Stílus: HV0213-739

Erling Haaland Academy

30% kedvezmény

A pályán Erling Haaland könyörtelen és rettenthetetlen. Így nem meglepő, hogy olyan szettre van szüksége, amely megfelel az intenzitásának. A könnyű, kötött rövidnadrág az izzadságelvezető Dri-FIT technológiánknak és a hálós oldalpaneleknek köszönhetően segít lehűteni, miközben felszántja a pályát.

A termék előnyei

  • A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A zsinóros, rugalmas derékrésszel megtalálhatod a tökéletes illeszkedést.

Termékadatok

  • Fő alkotórész/Háló: 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
  • Stílus: HV0213-739

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Erling Haaland Academy Dri-FIT futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek

    Erling Haaland Academy

    30% kedvezmény

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