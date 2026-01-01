Erling Haaland Academy Dri-FIT futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek

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Erling Haaland Academy
Nike Dri-FIT futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek
A pályán Erling Haaland könyörtelen és rettenthetetlen. Így nem meglepő, hogy olyan szettre van szüksége, amely megfelel az intenzitásának. A könnyű, kötött rövidnadrág az izzadságelvezető Dri-FIT technológiánknak és a hálós oldalpaneleknek köszönhetően segít lehűteni, miközben felszántja a pályát.
- Megjelenített szín: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Stílus: HV0213-739
Erling Haaland Academy
A pályán Erling Haaland könyörtelen és rettenthetetlen. Így nem meglepő, hogy olyan szettre van szüksége, amely megfelel az intenzitásának. A könnyű, kötött rövidnadrág az izzadságelvezető Dri-FIT technológiánknak és a hálós oldalpaneleknek köszönhetően segít lehűteni, miközben felszántja a pályát.
A termék előnyei
- A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- A zsinóros, rugalmas derékrésszel megtalálhatod a tökéletes illeszkedést.
Termékadatok
- Fő alkotórész/Háló: 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Stílus: HV0213-739
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 152 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Erling Haaland Academy