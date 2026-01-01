England FA Academy Nike futball-labda

Anglia FA Academy
Nike futball-labda
Az Academy Soccer Ball innovatív OmniSculpt technológiájának köszönhetően egyik gólt a másik után rúghatod – a burkolatba mélyedő dombornyomással készült barázdák lehetővé teszik, hogy a levegő körbejárja a labdát, ami pontosabb röppályát eredményez.
- Megjelenített szín: Fehér/Piros/Kék/Midnight Navy
- Stílus: IQ0655-100
Anglia FA Academy
Az Academy Soccer Ball innovatív OmniSculpt technológiájának köszönhetően egyik gólt a másik után rúghatod – a burkolatba mélyedő dombornyomással készült barázdák lehetővé teszik, hogy a levegő körbejárja a labdát, ami pontosabb röppályát eredményez.
Termékadatok
- 67% gumi/10% poliuretán (PU)/13% poliészter/10% etilén-vinil-acetát (EVA)
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fehér/Piros/Kék/Midnight Navy
- Stílus: IQ0655-100
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Anglia FA Academy