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England FA Academy Nike futball-labda - Fehér/Piros/Kék/Midnight Navy

Anglia FA Academy

Nike futball-labda

24,99 €

Az Academy Soccer Ball innovatív OmniSculpt technológiájának köszönhetően egyik gólt a másik után rúghatod – a burkolatba mélyedő dombornyomással készült barázdák lehetővé teszik, hogy a levegő körbejárja a labdát, ami pontosabb röppályát eredményez.


  • Megjelenített szín: Fehér/Piros/Kék/Midnight Navy
  • Stílus: IQ0655-100

Anglia FA Academy

24,99 €

Az Academy Soccer Ball innovatív OmniSculpt technológiájának köszönhetően egyik gólt a másik után rúghatod – a burkolatba mélyedő dombornyomással készült barázdák lehetővé teszik, hogy a levegő körbejárja a labdát, ami pontosabb röppályát eredményez.

Termékadatok

  • 67% gumi/10% poliuretán (PU)/13% poliészter/10% etilén-vinil-acetát (EVA)
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér/Piros/Kék/Midnight Navy
  • Stílus: IQ0655-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    England FA Academy Nike futball-labda

    Anglia FA Academy

    24,99 €

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