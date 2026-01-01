Újrahasznosított anyagok
Nike Energy
Szőtt női rövidnadrág
Ez a könnyű rövidnadrág két réteg anyagból készült – egy szűkített belső rétegből és egy laza külső rétegből – a kényelem és a takarás érdekében. Rengeteg zsebbel láttuk el, hogy csak a tempódra kelljen koncentrálnod.
- Megjelenített szín: Phantom
- Stílus: IO1988-030
Nike Energy
Ez a könnyű rövidnadrág két réteg anyagból készült – egy szűkített belső rétegből és egy laza külső rétegből – a kényelem és a takarás érdekében. Rengeteg zsebbel láttuk el, hogy csak a tempódra kelljen koncentrálnod.
Termékadatok
- Cipzáras zsebek
- Rugalmas, zsinóros derékrész
- Fő alkotórész/bélés: 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Phantom
- Stílus: IO1988-030
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 172 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Energy