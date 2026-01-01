Nike Energy szőtt női rövidnadrág

Ez a könnyű rövidnadrág két réteg anyagból készült – egy szűkített belső rétegből és egy laza külső rétegből – a kényelem és a takarás érdekében. Rengeteg zsebbel láttuk el, hogy csak a tempódra kelljen koncentrálnod.

Megjelenített szín: Phantom

Stílus: IO1988-030