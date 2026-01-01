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Nike Energy szőtt női rövidnadrág - Phantom

Újrahasznosított anyagok

Nike Energy

Szőtt női rövidnadrág

124,99 €
Phantom
Fekete
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Ez a könnyű rövidnadrág két réteg anyagból készült – egy szűkített belső rétegből és egy laza külső rétegből – a kényelem és a takarás érdekében. Rengeteg zsebbel láttuk el, hogy csak a tempódra kelljen koncentrálnod.


  • Megjelenített szín: Phantom
  • Stílus: IO1988-030

Nike Energy

124,99 €

Ez a könnyű rövidnadrág két réteg anyagból készült – egy szűkített belső rétegből és egy laza külső rétegből – a kényelem és a takarás érdekében. Rengeteg zsebbel láttuk el, hogy csak a tempódra kelljen koncentrálnod.

Termékadatok

  • Cipzáras zsebek
  • Rugalmas, zsinóros derékrész
  • Fő alkotórész/bélés: 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Phantom
  • Stílus: IO1988-030

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Energy szőtt női rövidnadrág

    Nike Energy

    124,99 €

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