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Nike Energy Repel szőtt futballnadrág nagyobb gyerekeknek - Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue

Újrahasznosított anyagok

Nike Energy

Repel szőtt futballnadrág nagyobb gyerekeknek

64,99 €

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A Nike 30 évvel ezelőtt meghódította a futball világát. Ez a vízlepergető nadrág ugyanazokkal a részletekkel rendelkezik, mint a 90-es évek közepén készült időtlen dizájnok, de olyan technológiával van felszerelve, amely megfelel a modern játéknak.


  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue
  • Stílus: IO5794-410

Nike Energy

64,99 €

A Nike 30 évvel ezelőtt meghódította a futball világát. Ez a vízlepergető nadrág ugyanazokkal a részletekkel rendelkezik, mint a 90-es évek közepén készült időtlen dizájnok, de olyan technológiával van felszerelve, amely megfelel a modern játéknak.

Termékadatok

  • Hímzett Swoosh-logó
  • 85% poliészter/15% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue
  • Stílus: IO5794-410

Méret és fazon

    • A modell S-es méretet visel, és 135 cm magas
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike Energy Repel szőtt futballnadrág nagyobb gyerekeknek

    Nike Energy

    64,99 €

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