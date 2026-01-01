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Nike Energy női trikó - Fekete

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Nike Energy

Női trikó

119,99 €
Fekete
Phantom
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Helyezd magad kényelembe ebben a karcsú szabású, réteges trikóban, amely könnyű és rugalmas anyagból készült.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IO1985-010

Nike Energy

119,99 €

Helyezd magad kényelembe ebben a karcsú szabású, réteges trikóban, amely könnyű és rugalmas anyagból készült.

Termékadatok

  • 94% poliészter/6% spandex
  • Szűkített fazon
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IO1985-010

Méret és fazon

    • A modell mérete: L, magassága: 174 cm
    • Szűkített fazon: formatervezett és testhezálló
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Energy női trikó

    Nike Energy

    119,99 €

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