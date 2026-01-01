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Újrahasznosított anyagok
Nike Energy
Női trikó
119,99 €
Helyezd magad kényelembe ebben a karcsú szabású, réteges trikóban, amely könnyű és rugalmas anyagból készült.
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IO1985-010
Nike Energy
119,99 €
Helyezd magad kényelembe ebben a karcsú szabású, réteges trikóban, amely könnyű és rugalmas anyagból készült.
Termékadatok
- 94% poliészter/6% spandex
- Szűkített fazon
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IO1985-010
Méret és fazon
- A modell mérete: L, magassága: 174 cm
- Szűkített fazon: formatervezett és testhezálló
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Energy
119,99 €