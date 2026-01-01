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Nike Energy női body - Phantom

Nike Energy

Női body

89,99 €
Phantom
Fekete
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Emeld ki az alakodat ezzel a letisztult, testhez simuló bodyval! A közepes vastagságú, kivételesen puha anyag remekül takar, így csak az önbizalmad látszik igazán.


  • Megjelenített szín: Phantom
  • Stílus: IM6096-030

Nike Energy

89,99 €

Emeld ki az alakodat ezzel a letisztult, testhez simuló bodyval! A közepes vastagságú, kivételesen puha anyag remekül takar, így csak az önbizalmad látszik igazán.

Termékadatok

  • Fő alkotórész/bélés: 53% nejlon/47% spandex. Betoldás bélése: 60% pamut/40% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Phantom
  • Stílus: IM6096-030

Méret és fazon

    • A modell mérete: S, magassága: 172 cm
    • Szűkített fazon: formatervezett és testhezálló
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Energy női body

    Nike Energy

    89,99 €

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