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Nike Energy
Női body
89,99 €
Emeld ki az alakodat ezzel a letisztult, testhez simuló bodyval! A közepes vastagságú, kivételesen puha anyag remekül takar, így csak az önbizalmad látszik igazán.
- Megjelenített szín: Phantom
- Stílus: IM6096-030
Nike Energy
89,99 €
Emeld ki az alakodat ezzel a letisztult, testhez simuló bodyval! A közepes vastagságú, kivételesen puha anyag remekül takar, így csak az önbizalmad látszik igazán.
Termékadatok
- Fő alkotórész/bélés: 53% nejlon/47% spandex. Betoldás bélése: 60% pamut/40% poliészter.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Phantom
- Stílus: IM6096-030
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 172 cm
- Szűkített fazon: formatervezett és testhezálló
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Energy
89,99 €