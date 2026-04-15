Nike Dura Feel 10 női golfkesztyű (balkezes)

Luva sintética golf
ritap238325579
Boa tamanho certo
A Nike Dura Feel 10 golfkesztyű könnyű, műbőr tenyere biztos fogást kínál, a kézfejet borító rugalmas anyag pedig minden lendítésnél természetes mozgást tesz lehetővé. E továbbfejlesztett verzió megerősített tenyérrésze és hüvelykujja ott nyújt extra tartósságot, ahol a leginkább szükséged van rá.
Nike Dura Feel 10
A Nike Dura Feel 10 golfkesztyű könnyű, műbőr tenyere biztos fogást kínál, a kézfejet borító rugalmas anyag pedig minden lendítésnél természetes mozgást tesz lehetővé. E továbbfejlesztett verzió megerősített tenyérrésze és hüvelykujja ott nyújt extra tartósságot, ahol a leginkább szükséged van rá.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
3.6 csillag
Luva sintética golf
ritap238325579
Boa tamanho certo
Mislead
kyler401860166
It is a female glove, which is not stated anywhere. Ended up giving the glove away and buying a new one from the pro shop over my holiday.
FEMALE GOLF GLOVE!
Baljit
THIS IS A FEMALE GOLF GLOVE! it doesn’t say that anywhere when ordering so watch out! Nike please make it clear on the website and during sizing options that this is a female glove.
Nike Dura Feel 10