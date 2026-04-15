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Nike Dura Feel 10 női golfkesztyű (balkezes) - Pearl White/Pearl White/Fekete

Nike Dura Feel 10

Női golfkesztyű (balkezes)

14,99 €

A Nike Dura Feel 10 golfkesztyű könnyű, műbőr tenyere biztos fogást kínál, a kézfejet borító rugalmas anyag pedig minden lendítésnél természetes mozgást tesz lehetővé. E továbbfejlesztett verzió megerősített tenyérrésze és hüvelykujja ott nyújt extra tartósságot, ahol a leginkább szükséged van rá.


  • Megjelenített szín: Pearl White/Pearl White/Fekete
  • Stílus: DR5137-284

Nike Dura Feel 10

14,99 €

A Nike Dura Feel 10 golfkesztyű könnyű, műbőr tenyere biztos fogást kínál, a kézfejet borító rugalmas anyag pedig minden lendítésnél természetes mozgást tesz lehetővé. E továbbfejlesztett verzió megerősített tenyérrésze és hüvelykujja ott nyújt extra tartósságot, ahol a leginkább szükséged van rá.

A termék előnyei

  • Az ujjakon és a hüvelykujjon lévő perforációk optimális légáramlást biztosítanak, így hűsen tartják a kezed.
  • A szögletes pánt személyre szabott beállítást tesz lehetővé.

Termékadatok

  • Tenyérrész: 60% poliuretán bőr/30% poliészter/10% nejlon. Kézfej: 50% poliuretán bőr/45% poliészter/5% spandex. Egyéb: 40% poliészter/32% poliuretán bőr/18% nejlon/10% spandex.
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Pearl White/Pearl White/Fekete
  • Stílus: DR5137-284

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (5)

3.6 csillag

  • Luva sintética golf

    ritap238325579

    Boa tamanho certo

  • Mislead

    kyler401860166

    It is a female glove, which is not stated anywhere. Ended up giving the glove away and buying a new one from the pro shop over my holiday.

  • FEMALE GOLF GLOVE!

    Baljit

    THIS IS A FEMALE GOLF GLOVE! it doesn’t say that anywhere when ordering so watch out! Nike please make it clear on the website and during sizing options that this is a female glove.

Nike Dura Feel 10 női golfkesztyű (balkezes)

Nike Dura Feel 10

14,99 €

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