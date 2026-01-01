Nike Dura Feel 10 golfkesztyű (normál, balkezes) (három darabos csomag)

A Nike Dura Feel 10 golfkesztyű könnyű, műbőr tenyere biztos fogást kínál, a kézfejet borító rugalmas anyag pedig minden lendítésnél természetes mozgást tesz lehetővé. E továbbfejlesztett verzió megerősített tenyérrésze és hüvelykujja ott nyújt extra tartósságot, ahol a leginkább szükséged van rá.

Megjelenített szín: Pearl White/Pearl White/Fekete

Stílus: IO1741-284