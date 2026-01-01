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Nike Dura Feel 10 golfkesztyű (normál, balkezes) (három darabos csomag) - Pearl White/Pearl White/Fekete

Nike Dura Feel 10

Golfkesztyű (normál, balkezes) (három darabos csomag)

39,99 €
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A Nike Dura Feel 10 golfkesztyű könnyű, műbőr tenyere biztos fogást kínál, a kézfejet borító rugalmas anyag pedig minden lendítésnél természetes mozgást tesz lehetővé. E továbbfejlesztett verzió megerősített tenyérrésze és hüvelykujja ott nyújt extra tartósságot, ahol a leginkább szükséged van rá.


  • Megjelenített szín: Pearl White/Pearl White/Fekete
  • Stílus: IO1741-284

Nike Dura Feel 10

39,99 €

A Nike Dura Feel 10 golfkesztyű könnyű, műbőr tenyere biztos fogást kínál, a kézfejet borító rugalmas anyag pedig minden lendítésnél természetes mozgást tesz lehetővé. E továbbfejlesztett verzió megerősített tenyérrésze és hüvelykujja ott nyújt extra tartósságot, ahol a leginkább szükséged van rá.

Előnyök

  • A prémium műbőr tenyérrész és hüvelykujj biztos fogást ad, hogy magabiztosan tartsd az ütőt és irányítsd minden lendítésedet.
  • A kézfej rugalmas anyaga természetes mozgást tesz lehetővé.

Termékadatok

  • Tenyérrész: 60% poliuretán bőr/30% poliészter/10% nejlon. Kézfej: 50% poliuretán bőr/45% poliészter/5% spandex. Egyéb: 40% poliészter/32% poliuretán bőr/18% nejlon/10% spandex.
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Pearl White/Pearl White/Fekete
  • Stílus: IO1741-284

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Dura Feel 10 golfkesztyű (normál, balkezes) (három darabos csomag)

    Nike Dura Feel 10

    39,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed

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