Nike Dura Feel 10
Golfkesztyű (normál, balkezes) (három darabos csomag)
A Nike Dura Feel 10 golfkesztyű könnyű, műbőr tenyere biztos fogást kínál, a kézfejet borító rugalmas anyag pedig minden lendítésnél természetes mozgást tesz lehetővé. E továbbfejlesztett verzió megerősített tenyérrésze és hüvelykujja ott nyújt extra tartósságot, ahol a leginkább szükséged van rá.
- Megjelenített szín: Pearl White/Pearl White/Fekete
- Stílus: IO1741-284
Nike Dura Feel 10
A Nike Dura Feel 10 golfkesztyű könnyű, műbőr tenyere biztos fogást kínál, a kézfejet borító rugalmas anyag pedig minden lendítésnél természetes mozgást tesz lehetővé. E továbbfejlesztett verzió megerősített tenyérrésze és hüvelykujja ott nyújt extra tartósságot, ahol a leginkább szükséged van rá.
Előnyök
- A prémium műbőr tenyérrész és hüvelykujj biztos fogást ad, hogy magabiztosan tartsd az ütőt és irányítsd minden lendítésedet.
- A kézfej rugalmas anyaga természetes mozgást tesz lehetővé.
Termékadatok
- Tenyérrész: 60% poliuretán bőr/30% poliészter/10% nejlon. Kézfej: 50% poliuretán bőr/45% poliészter/5% spandex. Egyéb: 40% poliészter/32% poliuretán bőr/18% nejlon/10% spandex.
- Kézzel mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Pearl White/Pearl White/Fekete
- Stílus: IO1741-284
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Dura Feel 10