Nike Dunk Trickshot x LEGO® építőkészlet exkluzív minifigurával

Trükkök és kockák? Jöhet a felfordulás! Mutasd be a legvadabb trükkjeidet (és a Nike vagányságot) egy szupermenő Nike Dunk segítségével. A Nike x LEGO® kollekció készlet teljes pályás hozzáférést biztosít ahhoz, hogy LEGO® minifiguráddal felfedezhesd a gyűrű minden oldalát, vagy elindíthatod a Nike Dunk segítségével a zsákolás felé. Alakítsd ki a saját stílusod szerint, hogy a játék igazán látványos legyen!

Megjelenített szín: Gym Red/Fehér

Stílus: LE1002-687