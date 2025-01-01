Nike Dunk Trickshot x LEGO® építőkészlet exkluzív minifigurával

Nike Dunk Trickshot x LEGO® szett
Építőkészlet exkluzív minifigurával
Trükkök és kockák? Jöhet a felfordulás! Mutasd be a legvadabb trükkjeidet (és a Nike vagányságot) egy szupermenő Nike Dunk segítségével. A Nike x LEGO® kollekció készlet teljes pályás hozzáférést biztosít ahhoz, hogy LEGO® minifiguráddal felfedezhesd a gyűrű minden oldalát, vagy elindíthatod a Nike Dunk segítségével a zsákolás felé. Alakítsd ki a saját stílusod szerint, hogy a játék igazán látványos legyen!
- Megjelenített szín: Gym Red/Fehér
- Stílus: LE1002-687
Nike Dunk Trickshot x LEGO® szett
Trükkök és kockák? Jöhet a felfordulás! Mutasd be a legvadabb trükkjeidet (és a Nike vagányságot) egy szupermenő Nike Dunk segítségével. A Nike x LEGO® kollekció készlet teljes pályás hozzáférést biztosít ahhoz, hogy LEGO® minifiguráddal felfedezhesd a gyűrű minden oldalát, vagy elindíthatod a Nike Dunk segítségével a zsákolás felé. Alakítsd ki a saját stílusod szerint, hogy a játék igazán látványos legyen!
A termék előnyei
- A szett tartalmaz egy graffitihátteret, egy karikát, egy pályát és egy levehető mini Nike Dunk cipőt.
- Az exkluzív LEGO® minifigura a Nike x LEGO kollekció menő szettjét viseli, és két cserélhető fejjel érkezik.
- A megépíthető Nike Dunk különleges mechanikával van ellátva, amely előrelöki a cipőt – így utánozva egy igazi zsákolást.
- A gyűjthető és kiállítható darabnak tervezett építményed a pálya jó hangulatát a szobád dekorációjába viszi tovább.
Termékadatok
- 10+ éveseknek tervezve
- Figyelem: fulladásveszély. 3 éven aluli gyermekek számára nem ajánlott.
- 16 cm (ma.) x 17 cm (sz.) x 13 cm (mé.)
- 454 darab
- Megjelenített szín: Gym Red/Fehér
- Stílus: LE1002-687
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Dunk Trickshot x LEGO® szett
Nagy trükkök, mini káosz
Legvadabb trükkös ütéseidhez legendás segítséget kapsz. Építsd meg a saját elképzelésed szerint az epikus kiállítást, és fedezd fel a kosárhoz vezető összes szöget LEGO® Minifiguráddal.
Indításra kész
A megépíthető Nike Dunkot egy kar hajtja előre, így apró trükkmesterednek lehetősége nyílik jelentős stíluspontokat szerezni.
Exkluzív LEGO® minifigura
Szabd testre játékos előadóművészedet a Nike x LEGO® kollekcióval – két nagy személyiség közül választhatsz.
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