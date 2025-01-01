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Nike Dunk Trickshot x LEGO® építőkészlet exkluzív minifigurával - Gym Red/Fehér

Nike Dunk Trickshot x LEGO® szett

Építőkészlet exkluzív minifigurával

39,99 €
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Trükkök és kockák? Jöhet a felfordulás! Mutasd be a legvadabb trükkjeidet (és a Nike vagányságot) egy szupermenő Nike Dunk segítségével. A Nike x LEGO® kollekció készlet teljes pályás hozzáférést biztosít ahhoz, hogy LEGO® minifiguráddal felfedezhesd a gyűrű minden oldalát, vagy elindíthatod a Nike Dunk segítségével a zsákolás felé. Alakítsd ki a saját stílusod szerint, hogy a játék igazán látványos legyen!


  • Megjelenített szín: Gym Red/Fehér
  • Stílus: LE1002-687

Nike Dunk Trickshot x LEGO® szett

39,99 €

Trükkök és kockák? Jöhet a felfordulás! Mutasd be a legvadabb trükkjeidet (és a Nike vagányságot) egy szupermenő Nike Dunk segítségével. A Nike x LEGO® kollekció készlet teljes pályás hozzáférést biztosít ahhoz, hogy LEGO® minifiguráddal felfedezhesd a gyűrű minden oldalát, vagy elindíthatod a Nike Dunk segítségével a zsákolás felé. Alakítsd ki a saját stílusod szerint, hogy a játék igazán látványos legyen!

A termék előnyei

  • A szett tartalmaz egy graffitihátteret, egy karikát, egy pályát és egy levehető mini Nike Dunk cipőt.
  • Az exkluzív LEGO® minifigura a Nike x LEGO kollekció menő szettjét viseli, és két cserélhető fejjel érkezik.
  • A megépíthető Nike Dunk különleges mechanikával van ellátva, amely előrelöki a cipőt – így utánozva egy igazi zsákolást.
  • A gyűjthető és kiállítható darabnak tervezett építményed a pálya jó hangulatát a szobád dekorációjába viszi tovább.

Termékadatok

  • 10+ éveseknek tervezve
  • Figyelem: fulladásveszély. 3 éven aluli gyermekek számára nem ajánlott.
  • 16 cm (ma.) x 17 cm (sz.) x 13 cm (mé.)
  • 454 darab
  • Megjelenített szín: Gym Red/Fehér
  • Stílus: LE1002-687

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Dunk Trickshot x LEGO® építőkészlet exkluzív minifigurával

    Nike Dunk Trickshot x LEGO® szett

    39,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed

    Nagy trükkök, mini káosz

    Legvadabb trükkös ütéseidhez legendás segítséget kapsz. Építsd meg a saját elképzelésed szerint az epikus kiállítást, és fedezd fel a kosárhoz vezető összes szöget LEGO® Minifiguráddal.

    Indításra kész

    A megépíthető Nike Dunkot egy kar hajtja előre, így apró trükkmesterednek lehetősége nyílik jelentős stíluspontokat szerezni.

    Exkluzív LEGO® minifigura

    Szabd testre játékos előadóművészedet a Nike x LEGO® kollekcióval – két nagy személyiség közül választhatsz.

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