Nike Dunk Low Unlocked By You
Egyedi cipő
Gepárd, tigris és krokodil – te jó ég! Itt az idő, hogy megalkosd álmaid Dunk cipőjét. Engedd szabadjára a képzeleted, és válogass a 90-es évekbeli színpalettájú, különféle texturált állatminták közül. Utolsó simításként pedig ne feledkezz meg a cipőfűződíszről sem.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű
- Stílus: FJ2253-900
Nike Dunk Low Unlocked By You
Gepárd, tigris és krokodil – te jó ég! Itt az idő, hogy megalkosd álmaid Dunk cipőjét. Engedd szabadjára a képzeleted, és válogass a 90-es évekbeli színpalettájú, különféle texturált állatminták közül. Utolsó simításként pedig ne feledkezz meg a cipőfűződíszről sem.
Te melyik alapot választod?
A hasított krokodilbőr, valamint a bársonyos gepárd- és tigrisminták csak arra várnak, hogy életre keltsd őket – engedd őket szabadon, vagy szelídítsd meg a megjelenésed némi klasszikus bőrrel.
Mutasd meg legbensődet
Válaszd a klasszikus gumi külsőtalpat, esetleg az élénk, áttetsző gumit.
Tegyük személyessé
Helyezz el akár hét karaktert a nyelven, hogy tényleg a tiéd legyen az alkotásod.
További előnyök
- A használat során a felsőrész lágyul, és vintage stílusúvá válik.
- A habszivacs középtalpat könnyű és dinamikus párnázás jellemzi.
- A hagyományos kosaras forgásponttal ellátott gumi külsőtalp tartósságot és tapadást biztosít.
Nike By You részletek
- Tagjaink egyediek, és a te cipőd is az. Minden pár egyenként, kézzel készül. A jó dolgokra érdemes várni.
- A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Tedd személyessé a cipődet egyéni felirattal! Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.
- 3D-s szerkesztőnkkel láthatod, hogyan kel életre az alkotásod, miközben a különféle dizájnlehetőségekkel kísérletezel.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű
- Stílus: FJ2253-900
Nike Dunk
A palánkoktól a gördeszkákig a Nike Dunk hatása tagadhatatlan. Bár 1985-ben kosárlabdacipőként mutatták be, lapos és tapadós talpa tökéletes volt a gördeszkások elhanyagolt sportközösségének. A kreativitást és a praktikumot egyaránt értékelő szubkultúrát felölelő Dunk több évtized alatt számtalan színskálával jelent meg, amelyek partvidéktől partvidékig továbbra is belopják magukat a deszkások szívébe.
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Dunk Low Unlocked By You
További információ
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