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Nike Dunk Low Unlocked By You egyedi cipő - Többszínű/Többszínű/Többszínű

Nike Dunk Low Unlocked By You

Egyedi cipő

159,99 €
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Gepárd, tigris és krokodil – te jó ég! Itt az idő, hogy megalkosd álmaid Dunk cipőjét. Engedd szabadjára a képzeleted, és válogass a 90-es évekbeli színpalettájú, különféle texturált állatminták közül. Utolsó simításként pedig ne feledkezz meg a cipőfűződíszről sem.


  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű
  • Stílus: FJ2253-900

Nike Dunk Low Unlocked By You

159,99 €

Gepárd, tigris és krokodil – te jó ég! Itt az idő, hogy megalkosd álmaid Dunk cipőjét. Engedd szabadjára a képzeleted, és válogass a 90-es évekbeli színpalettájú, különféle texturált állatminták közül. Utolsó simításként pedig ne feledkezz meg a cipőfűződíszről sem.

Te melyik alapot választod?

A hasított krokodilbőr, valamint a bársonyos gepárd- és tigrisminták csak arra várnak, hogy életre keltsd őket – engedd őket szabadon, vagy szelídítsd meg a megjelenésed némi klasszikus bőrrel.

Mutasd meg legbensődet

Válaszd a klasszikus gumi külsőtalpat, esetleg az élénk, áttetsző gumit.

Tegyük személyessé

Helyezz el akár hét karaktert a nyelven, hogy tényleg a tiéd legyen az alkotásod.

További előnyök

  • A használat során a felsőrész lágyul, és vintage stílusúvá válik.
  • A habszivacs középtalpat könnyű és dinamikus párnázás jellemzi.
  • A hagyományos kosaras forgásponttal ellátott gumi külsőtalp tartósságot és tapadást biztosít.

Nike By You részletek

  • Tagjaink egyediek, és a te cipőd is az. Minden pár egyenként, kézzel készül. A jó dolgokra érdemes várni.
  • A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Tedd személyessé a cipődet egyéni felirattal! Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.
  • 3D-s szerkesztőnkkel láthatod, hogyan kel életre az alkotásod, miközben a különféle dizájnlehetőségekkel kísérletezel.
  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű
  • Stílus: FJ2253-900

Nike Dunk

A palánkoktól a gördeszkákig a Nike Dunk hatása tagadhatatlan. Bár 1985-ben kosárlabdacipőként mutatták be, lapos és tapadós talpa tökéletes volt a gördeszkások elhanyagolt sportközösségének. A kreativitást és a praktikumot egyaránt értékelő szubkultúrát felölelő Dunk több évtized alatt számtalan színskálával jelent meg, amelyek partvidéktől partvidékig továbbra is belopják magukat a deszkások szívébe.

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Dunk Low Unlocked By You egyedi cipő

    Nike Dunk Low Unlocked By You

    159,99 €

    További információ

      Ez egy személyre szabott termék. A személyre szabott termékmegrendelések 15 perc elteltével nem mondhatók le, és nem küldhetők vissza, kivéve, ha a termék hibás.

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