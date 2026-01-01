Nike Dunk Low Unlocked By You egyedi cipő

Nike Dunk Low Unlocked By You

159,99 €

Gepárd, tigris és krokodil – te jó ég! Itt az idő, hogy megalkosd álmaid Dunk cipőjét. Engedd szabadjára a képzeleted, és válogass a 90-es évekbeli színpalettájú, különféle texturált állatminták közül. Utolsó simításként pedig ne feledkezz meg a cipőfűződíszről sem.

Te melyik alapot választod?

A hasított krokodilbőr, valamint a bársonyos gepárd- és tigrisminták csak arra várnak, hogy életre keltsd őket – engedd őket szabadon, vagy szelídítsd meg a megjelenésed némi klasszikus bőrrel.

Mutasd meg legbensődet

Válaszd a klasszikus gumi külsőtalpat, esetleg az élénk, áttetsző gumit.

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