Nike Dunk Low Retro SE férficipő

JoaoR346559430
very nice and good confort
A Dunk Low Retro a prémium anyagok és a puha párnázás ötvözésével biztosít forradalmi kényelmet. A lehetőségek száma végtelen. Te hogy hordod majd a Dunk cipődet?
Nike Dunk Low Retro SE
A Dunk Low Retro a prémium anyagok és a puha párnázás ötvözésével biztosít forradalmi kényelmet. A lehetőségek száma végtelen. Te hogy hordod majd a Dunk cipődet?
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.7 csillag
JoaoR346559430
very nice and good confort
R.A.v256688847
Tijdloos Perfecte schoen voor privé en smart casual zakelijk.
stef1508
Super modèle, très confortable et stylé
Nike Dunk Low Retro SE