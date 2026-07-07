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Nike Dunk Low Retro SE férficipő - Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Fehér

Nike Dunk Low Retro SE

Férficipő

30% kedvezmény
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A Dunk Low Retro a prémium anyagok és a puha párnázás ötvözésével biztosít forradalmi kényelmet. A lehetőségek száma végtelen. Te hogy hordod majd a Dunk cipődet?


  • Megjelenített szín: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Fehér
  • Stílus: II7078-200

Nike Dunk Low Retro SE

30% kedvezmény

A Dunk Low Retro a prémium anyagok és a puha párnázás ötvözésével biztosít forradalmi kényelmet. A lehetőségek száma végtelen. Te hogy hordod majd a Dunk cipődet?

Előnyök

  • A használat során a felsőrész lágyul, és vintage stílusúvá válik.
  • Szivacsos középtalp biztosítja a könnyű párnázást.
  • A klasszikus forgásponttal ellátott gumi külsőtalp fokozott tartósságot és tapadást kínál, valamint hagyományos stílust kölcsönöz.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Fehér
  • Stílus: II7078-200

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (3)

4.7 csillag

  • JoaoR346559430

    very nice and good confort

  • R.A.v256688847

    Tijdloos Perfecte schoen voor privé en smart casual zakelijk.

  • stef1508

    Super modèle, très confortable et stylé

Nike Dunk Low Retro SE férficipő

Nike Dunk Low Retro SE

30% kedvezmény

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