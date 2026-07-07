Nike Dunk Low Retro SE férficipő

A Dunk Low Retro a prémium anyagok és a puha párnázás ötvözésével biztosít forradalmi kényelmet. A lehetőségek száma végtelen. Te hogy hordod majd a Dunk cipődet?

Megjelenített szín: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Fehér

Stílus: II7078-200