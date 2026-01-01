Nike Dunk High By You egyedi férficipő

Nike Dunk High By You

159,99 €

Foglalj helyet a tervezőasztalnál, és add te is a stílusod az ikonhoz, amely a kosárpályától a nagyvárosi utcákig mindenhol nyerő viselet. A természet ihlette testreszabható dizájn lehetővé teszi, hogy tetszés szerint fejezd ki magad. Válassz a vászon és a hasított bőr díszítőelemek közül a kellemes terephatáshoz. Adj hozzá klasszikus bőrt a városban töltött napokhoz. Ezután írd a saját történeted egy bekezdését a hálós húzófülre (amellyel egyúttal fel is csatolhatod a cipődet a hátizsákodra, amikor átkelsz egy patakon vagy éppen a strandra mész). Ráadásul a végtelen színválaszték révén készen állhatsz minden kalandra. Bármit is választasz, biztosan maradandó nyomot hagysz a Nike Dunk High cipőn.

Te melyik alapot választod?

Válassz vászont a jól bevált megjelenéshez, vagy a bőrt a klasszikus stílus érdekében. Bárhogy is döntesz, az utazás az alap kiválasztásával kezdődik.

Színezd a 90-es évek szerint

Golden Moss, Malachite, University Gold színekkel. Mi lehet még? Válassz a 90-es évek szabadtéri felszerelései által inspirált színek közül, és színezd ki a világot.

Tedd személyessé

Mi a beceneved? Van olyan társad, akivel szívesen kalandozol? Mi a kedvenc rágcsálnivalód? Meséld el a történeted egy fejezetét egy személyre szabott üzenettel – válassz legfeljebb 5 karaktert (számok 0-9 és A-Z betűk), amelyek hímzéssel kerülnek majd a sarok hálós anyagára.