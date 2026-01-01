Nike Dunk High By You
Egyedi női cipő
Foglalj helyet a tervezőasztalnál, és add te is a stílusod az ikonhoz, amely a kosárpályától a nagyvárosi utcákig mindenhol nyerő viselet. A természet ihlette testreszabható dizájn lehetővé teszi, hogy tetszés szerint fejezd ki magad. Válassz a kellemes terephatást nyújtó vászon és hasított bőr díszítőelemek közül. Adj hozzá klasszikus bőrt a városban töltött napokhoz. Ezután írd a saját történeted egy bekezdését a hálós húzófülre (amellyel egyúttal fel is csatolhatod a cipődet a hátizsákodra, amikor átkelsz egy patakon vagy éppen a strandra mész). Ráadásul a végtelen színválaszték révén készen állhatsz minden kalandra. Bármit is választasz, biztosan maradandó nyomot hagysz a Nike Dunk High cipőn.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű
- Stílus: DV2272-900
Nike Dunk High By You
Foglalj helyet a tervezőasztalnál, és add te is a stílusod az ikonhoz, amely a kosárpályától a nagyvárosi utcákig mindenhol nyerő viselet. A természet ihlette testreszabható dizájn lehetővé teszi, hogy tetszés szerint fejezd ki magad. Válassz a kellemes terephatást nyújtó vászon és hasított bőr díszítőelemek közül. Adj hozzá klasszikus bőrt a városban töltött napokhoz. Ezután írd a saját történeted egy bekezdését a hálós húzófülre (amellyel egyúttal fel is csatolhatod a cipődet a hátizsákodra, amikor átkelsz egy patakon vagy éppen a strandra mész). Ráadásul a végtelen színválaszték révén készen állhatsz minden kalandra. Bármit is választasz, biztosan maradandó nyomot hagysz a Nike Dunk High cipőn.
Te melyik alapot választod?
Válaszd a vászont a jól bevált megjelenéshez, vagy a bőrt a klasszikus stílus érdekében. Bárhogy is döntesz, az utazás az alap kiválasztásával kezdődik.
Színezd a 90-es évek szerint
Golden Moss, Malachite, University Gold színekkel. Mi lehet még? Válassz a 90-es évek szabadtéri felszerelései által inspirált színek közül, és színezd ki a világot.
Tedd személyessé
Mi a beceneved? Van olyan társad, akivel szívesen kalandozol? Mi a kedvenc rágcsálnivalód? Meséld el a történeted egy fejezetét egy személyre szabott üzenettel – válassz legfeljebb 5 karaktert (számok 0-9 és A-Z betűk), amelyek hímzéssel kerülnek majd a sarok hálós anyagára.
További előnyök
- Ahogy telik az idő, a felsőrész eléri a lágy tökéletességet, és a 80-as évek kosaras világát idéző strapabíró szerkezettel rendelkezik.
- A habszivacs középtalp könnyű és dinamikus párnázást nyújt.
- A klasszikus kosaras forgásponttal ellátott gumi külsőtalp fokozza a tartósságot és a tapadást, emellett felidézi a hagyományos stílust.
- A bőr nyelvcímke lesz a kreációd éke.
Nike By You részletek
- Tagjaink egyediek, és a te cipőd is az. Minden pár egyenként, kézzel készül. A jó dolgokra érdemes várni.
- A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Tedd személyessé a cipődet egyéni felirattal! Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.
- 3D-s szerkesztőnkkel láthatod, hogyan kel életre az alkotásod, miközben a különféle dizájnlehetőségekkel kísérletezel.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű
- Stílus: DV2272-900
Nike Dunk
A palánkoktól a gördeszkákig a Nike Dunk hatása tagadhatatlan. Bár 1985-ben kosárlabdacipőként lett bemutatva, a lapos és jól tapadó talp tökéletes volt egy elhanyagolt sportközösségnek, a deszkásoknak. A kreativitást és a praktikumot egyaránt értékelő szubkultúrát felölelő Dunk több évtized alatt számtalan színskálával jelent meg, amelyek továbbra is belopják magukat a deszkások szívébe a két part között.
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Dunk High By You
További információ
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