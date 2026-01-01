Nike
Dri-FIT szőtt, hosszú cipzáras felsőből és nadrágból álló szett kisgyerekeknek
Öltöztesd a gyerkőcödet ebbe a teljesítményfokozó tréningruhába, amely nedvességelvezető Dri-FIT technológiával ellátott, szőtt anyagból készült, hogy hűsítse és szárazon tartsa játék közben. A kapucnis felső hosszú cipzárral és praktikus, oldalsó varrásnál elhelyezett zsebekkel rendelkezik, a hozzáillő szűkített nadrág rugalmas derékrésze pedig gondoskodik a kényelmes illeszkedésről. Párosítsd ezt a szettet bármelyik Nike Dri-FIT trikóval vagy pólóval a mozgásra tervezett teljes megjelenésért.
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: JA3410-010
Nike
Öltöztesd a gyerkőcödet ebbe a teljesítményfokozó tréningruhába, amely nedvességelvezető Dri-FIT technológiával ellátott, szőtt anyagból készült, hogy hűsítse és szárazon tartsa játék közben. A kapucnis felső hosszú cipzárral és praktikus, oldalsó varrásnál elhelyezett zsebekkel rendelkezik, a hozzáillő szűkített nadrág rugalmas derékrésze pedig gondoskodik a kényelmes illeszkedésről. Párosítsd ezt a szettet bármelyik Nike Dri-FIT trikóval vagy pólóval a mozgásra tervezett teljes megjelenésért.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: JA3410-010
Méret és fazon
- A fiúmodell 6-os méretet visel, és 121 cm magas
- A lány modell 6-os méretet visel, és 119 cm magas
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike