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Nike Dri-FIT szőtt, hosszú cipzáras felsőből és nadrágból álló szett kisgyerekeknek - Fekete

Nike

Dri-FIT szőtt, hosszú cipzáras felsőből és nadrágból álló szett kisgyerekeknek

64,99 €
Fekete
Midnight Navy

Öltöztesd a gyerkőcödet ebbe a teljesítményfokozó tréningruhába, amely nedvességelvezető Dri-FIT technológiával ellátott, szőtt anyagból készült, hogy hűsítse és szárazon tartsa játék közben. A kapucnis felső hosszú cipzárral és praktikus, oldalsó varrásnál elhelyezett zsebekkel rendelkezik, a hozzáillő szűkített nadrág rugalmas derékrésze pedig gondoskodik a kényelmes illeszkedésről. Párosítsd ezt a szettet bármelyik Nike Dri-FIT trikóval vagy pólóval a mozgásra tervezett teljes megjelenésért.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: JA3410-010

Nike

64,99 €

Öltöztesd a gyerkőcödet ebbe a teljesítményfokozó tréningruhába, amely nedvességelvezető Dri-FIT technológiával ellátott, szőtt anyagból készült, hogy hűsítse és szárazon tartsa játék közben. A kapucnis felső hosszú cipzárral és praktikus, oldalsó varrásnál elhelyezett zsebekkel rendelkezik, a hozzáillő szűkített nadrág rugalmas derékrésze pedig gondoskodik a kényelmes illeszkedésről. Párosítsd ezt a szettet bármelyik Nike Dri-FIT trikóval vagy pólóval a mozgásra tervezett teljes megjelenésért.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: JA3410-010

Méret és fazon

    • A fiúmodell 6-os méretet visel, és 121 cm magas
    • A lány modell 6-os méretet visel, és 119 cm magas
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Dri-FIT szőtt, hosszú cipzáras felsőből és nadrágból álló szett kisgyerekeknek

    Nike

    64,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed