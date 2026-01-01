Nike Dri-FIT szőtt, hosszú cipzáras felsőből és nadrágból álló szett kisgyerekeknek

Öltöztesd a gyerkőcödet ebbe a teljesítményfokozó tréningruhába, amely nedvességelvezető Dri-FIT technológiával ellátott, szőtt anyagból készült, hogy hűsítse és szárazon tartsa játék közben. A kapucnis felső hosszú cipzárral és praktikus, oldalsó varrásnál elhelyezett zsebekkel rendelkezik, a hozzáillő szűkített nadrág rugalmas derékrésze pedig gondoskodik a kényelmes illeszkedésről. Párosítsd ezt a szettet bármelyik Nike Dri-FIT trikóval vagy pólóval a mozgásra tervezett teljes megjelenésért.

Megjelenített szín: Fekete

Stílus: JA3410-010