Nike Dri-FIT színes derékpántos pamut boxeralsó nagyobb gyerekeknek (3 darabos csomag)

Akár az iskolában, akár az edzőteremben vagy a pályán kell teljesítened, ez a boxeralsó a teljesítményfokozó viseleted alapdarabja lesz. Szellőző, rugalmas pamutdzsörzéből készül, rugalmas derékrésze kényelmes illeszkedést biztosít, a zárt, kétrétegű előrész pedig tartást ad.

Megjelenített szín: Energy

Stílus: IZ7488-300