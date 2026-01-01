Nike
Dri-FIT színes derékpántos pamut boxeralsó nagyobb gyerekeknek (3 darabos csomag)
Akár az iskolában, akár az edzőteremben vagy a pályán kell teljesítened, ez a boxeralsó a teljesítményfokozó viseleted alapdarabja lesz. Szellőző, rugalmas pamutdzsörzéből készül, rugalmas derékrésze kényelmes illeszkedést biztosít, a zárt, kétrétegű előrész pedig tartást ad.
- Megjelenített szín: Energy
- Stílus: IZ7488-300
Nike
Akár az iskolában, akár az edzőteremben vagy a pályán kell teljesítened, ez a boxeralsó a teljesítményfokozó viseleted alapdarabja lesz. Szellőző, rugalmas pamutdzsörzéből készül, rugalmas derékrésze kényelmes illeszkedést biztosít, a zárt, kétrétegű előrész pedig tartást ad.
Termékadatok
- Három boxeralsót tartalmaz
- 95% pamut/5% elasztán
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Energy
- Stílus: IZ7488-300
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike