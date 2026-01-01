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Nike Dri-FIT színes derékpántos pamut boxeralsó nagyobb gyerekeknek (3 darabos csomag) - Energy

Nike

Dri-FIT színes derékpántos pamut boxeralsó nagyobb gyerekeknek (3 darabos csomag)

27,99 €
Energy
University Red

Akár az iskolában, akár az edzőteremben vagy a pályán kell teljesítened, ez a boxeralsó a teljesítményfokozó viseleted alapdarabja lesz. Szellőző, rugalmas pamutdzsörzéből készül, rugalmas derékrésze kényelmes illeszkedést biztosít, a zárt, kétrétegű előrész pedig tartást ad.


  • Megjelenített szín: Energy
  • Stílus: IZ7488-300

Nike

27,99 €

Akár az iskolában, akár az edzőteremben vagy a pályán kell teljesítened, ez a boxeralsó a teljesítményfokozó viseleted alapdarabja lesz. Szellőző, rugalmas pamutdzsörzéből készül, rugalmas derékrésze kényelmes illeszkedést biztosít, a zárt, kétrétegű előrész pedig tartást ad.

Termékadatok

  • Három boxeralsót tartalmaz
  • 95% pamut/5% elasztán
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Energy
  • Stílus: IZ7488-300

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Dri-FIT színes derékpántos pamut boxeralsó nagyobb gyerekeknek (3 darabos csomag)

    Nike

    27,99 €

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