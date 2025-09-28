 
1 / 7. kép
Nagyra értékelt
Nike Dri-FIT Strike térdig érő futballzokni - Fekete/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Dri-FIT Strike

Térdig érő futballzokni

30% kedvezmény
Fekete/Fehér
Fehér/Fekete
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék legalább 65%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A rajttól a célig kényelmet biztosít a lábadnak. Akár a futballtechnikádat gyakorolod, akár a nagy meccsen játszol, ez a zokni lépést tart veled. A zokni izzadságelvezető technológiával készült, így kényelmes viselet, és szárazon tart.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: DH6622-010

Nike Dri-FIT Strike

30% kedvezmény

A rajttól a célig kényelmet biztosít a lábadnak. Akár a futballtechnikádat gyakorolod, akár a nagy meccsen játszol, ez a zokni lépést tart veled. A zokni izzadságelvezető technológiával készült, így kényelmes viselet, és szárazon tart.

A termék előnyei

  • A Nike Dri-FIT technológia elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A lábboltozatot szorosan körülölelő pánt kényelmet és tartást ad a lábnak.

Termékadatok

  • 88% újrahasznosított poliészter/6% spandex/6% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: DH6622-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (16)

4.4 csillag

  • Holes at toes

    EdwarH431951111

    At the beginning the quality is fine, but after a few months (3), of only wearing the socks once a week, holes form at the toes or at the ankle

  • Very nice socks but not durable.

    AprilR67509476

    Very nice socks but not durable. Unfortunately, didn't last long. Quickly developed holes in the toes of both socks.

  • Top

    KathaWi

    Sitzen sehr gut, nur etwas zu lang

Nike Dri-FIT Strike térdig érő futballzokni

Nike Dri-FIT Strike

30% kedvezmény

Tedd teljessé a megjelenésed

Item 3 of 100