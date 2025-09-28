Nike Dri-FIT Strike térdig érő futballzokni

Holes at toes
EdwarH431951111
At the beginning the quality is fine, but after a few months (3), of only wearing the socks once a week, holes form at the toes or at the ankle
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 65%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A rajttól a célig kényelmet biztosít a lábadnak. Akár a futballtechnikádat gyakorolod, akár a nagy meccsen játszol, ez a zokni lépést tart veled. A zokni izzadságelvezető technológiával készült, így kényelmes viselet, és szárazon tart.
Nike Dri-FIT Strike
A rajttól a célig kényelmet biztosít a lábadnak. Akár a futballtechnikádat gyakorolod, akár a nagy meccsen játszol, ez a zokni lépést tart veled. A zokni izzadságelvezető technológiával készült, így kényelmes viselet, és szárazon tart.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.4 csillag
Holes at toes
EdwarH431951111
At the beginning the quality is fine, but after a few months (3), of only wearing the socks once a week, holes form at the toes or at the ankle
Very nice socks but not durable.
AprilR67509476
Very nice socks but not durable. Unfortunately, didn't last long. Quickly developed holes in the toes of both socks.
Top
KathaWi
Sitzen sehr gut, nur etwas zu lang
Nike Dri-FIT Strike