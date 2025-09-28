Nike Dri-FIT Strike térdig érő futballzokni

A rajttól a célig kényelmet biztosít a lábadnak. Akár a futballtechnikádat gyakorolod, akár a nagy meccsen játszol, ez a zokni lépést tart veled. A zokni izzadságelvezető technológiával készült, így kényelmes viselet, és szárazon tart.

Megjelenített szín: Fekete/Fehér

Stílus: DH6622-010