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Nike Dri-FIT
Nyakmelegítő
24,99 €
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Az izzadságelvezető technológiának köszönhetően a nyakmelegítő szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről futás, séta vagy játék közben is.
- Megjelenített szín: Fekete/Silver
- Stílus: DX7946-042
Nike Dri-FIT
24,99 €
Az izzadságelvezető technológiának köszönhetően a nyakmelegítő szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről futás, séta vagy játék közben is.
A termék előnyei
- A Nike Dri-FIT technológia elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárologtatást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- A sokoldalú dizájn révén bárhol könnyen viselhető.
Termékadatok
- 88% poliészter/12% spandex
- Kézzel mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Silver
- Stílus: DX7946-042
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Nike Dri-FIT
24,99 €