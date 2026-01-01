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Nike Dri-FIT nyakmelegítő - Fekete/Silver

Nike Dri-FIT

Nyakmelegítő

24,99 €

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Ez a termék jelenleg nem kapható

Az izzadságelvezető technológiának köszönhetően a nyakmelegítő szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről futás, séta vagy játék közben is.


  • Megjelenített szín: Fekete/Silver
  • Stílus: DX7946-042

Nike Dri-FIT

24,99 €

Az izzadságelvezető technológiának köszönhetően a nyakmelegítő szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről futás, séta vagy játék közben is.

A termék előnyei

  • A Nike Dri-FIT technológia elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárologtatást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A sokoldalú dizájn révén bárhol könnyen viselhető.

Termékadatok

  • 88% poliészter/12% spandex
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Silver
  • Stílus: DX7946-042

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    Nike Dri-FIT nyakmelegítő

    Nike Dri-FIT

    24,99 €

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