Nike Dri-FIT mindennapi pamut boxeralsó nagyobb gyerekeknek (3 darabos csomag)

Ezzel a boxeralsóval megalapozhatod a teljesítményfokozó viseletet. Rugalmas, kötött pamut anyagból készült, amely nedvességelvezető Dri-FIT technológiával egészül ki, hogy hűvösen és szárazon tartson egész nap. Rugalmas derékrésze kényelmes illeszkedést biztosít, a zárt, kétrétegű előrész pedig tartást ad.

Megjelenített szín: Game Royal

Stílus: DZ1362-480