Nike Dri-FIT mindennapi pamut boxeralsó nagyobb gyerekeknek (3 darabos csomag)

Aisha9716c48309ad48d6a6ea8319b1960e6f
Lovely material with great texture , my boy likes it
Ezzel a boxeralsóval megalapozhatod a teljesítményfokozó viseletet. Rugalmas, kötött pamut anyagból készült, amely nedvességelvezető Dri-FIT technológiával egészül ki, hogy hűvösen és szárazon tartson egész nap. Rugalmas derékrésze kényelmes illeszkedést biztosít, a zárt, kétrétegű előrész pedig tartást ad.
Nike
Ezzel a boxeralsóval megalapozhatod a teljesítményfokozó viseletet. Rugalmas, kötött pamut anyagból készült, amely nedvességelvezető Dri-FIT technológiával egészül ki, hogy hűvösen és szárazon tartson egész nap. Rugalmas derékrésze kényelmes illeszkedést biztosít, a zárt, kétrétegű előrész pedig tartást ad.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Aisha9716c48309ad48d6a6ea8319b1960e6f
Lovely material with great texture , my boy likes it
Nike