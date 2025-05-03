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Nike Dri-FIT mindennapi pamut boxeralsó nagyobb gyerekeknek (3 darabos csomag) - Game Royal

Nike

Dri-FIT mindennapi pamut boxeralsó nagyobb gyerekeknek (3 darabos csomag)

27,99 €
Game Royal
Fekete
University Red
Fekete/Fehér

Ezzel a boxeralsóval megalapozhatod a teljesítményfokozó viseletet. Rugalmas, kötött pamut anyagból készült, amely nedvességelvezető Dri-FIT technológiával egészül ki, hogy hűvösen és szárazon tartson egész nap. Rugalmas derékrésze kényelmes illeszkedést biztosít, a zárt, kétrétegű előrész pedig tartást ad.


  • Megjelenített szín: Game Royal
  • Stílus: DZ1362-480

Nike

27,99 €

Ezzel a boxeralsóval megalapozhatod a teljesítményfokozó viseletet. Rugalmas, kötött pamut anyagból készült, amely nedvességelvezető Dri-FIT technológiával egészül ki, hogy hűvösen és szárazon tartson egész nap. Rugalmas derékrésze kényelmes illeszkedést biztosít, a zárt, kétrétegű előrész pedig tartást ad.

Termékadatok

  • Három boxeralsót tartalmaz
  • 95% pamut/5% elasztán
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Game Royal
  • Stílus: DZ1362-480

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Aisha9716c48309ad48d6a6ea8319b1960e6f

    Lovely material with great texture , my boy likes it

Nike Dri-FIT mindennapi pamut boxeralsó nagyobb gyerekeknek (3 darabos csomag)

Nike

27,99 €

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