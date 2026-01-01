Nike
Dri-FIT Miler negyedcipzáras felsőből és nadrágból álló szett kisgyerekeknek
Könnyedén felkészítheted gyermekedet a teljesítményre ezzel a harmonizáló, kétrészes tréningruhával, amely nedvességelvezető Dri-FIT technológiával készült, hogy hűsítse és szárazon tartsa a kis sportolókat játék közben. A pulóver negyedcipzáras záródású a könnyű felvétel és rétegezés érdekében, fényvisszaverő díszítőelemekkel és modern megjelenést kölcsönző hüvelykujjbújtatós mandzsettával. A nadrág rugalmas derékrésze kényelmesen illeszkedik, a zsebekben elférnek a kisebb tárgyak, a szűkített szárnak pedig cipzáras mandzsettája van.
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IU5336-010
Nike
Könnyedén felkészítheted gyermekedet a teljesítményre ezzel a harmonizáló, kétrészes tréningruhával, amely nedvességelvezető Dri-FIT technológiával készült, hogy hűsítse és szárazon tartsa a kis sportolókat játék közben. A pulóver negyedcipzáras záródású a könnyű felvétel és rétegezés érdekében, fényvisszaverő díszítőelemekkel és modern megjelenést kölcsönző hüvelykujjbújtatós mandzsettával. A nadrág rugalmas derékrésze kényelmesen illeszkedik, a zsebekben elférnek a kisebb tárgyak, a szűkített szárnak pedig cipzáras mandzsettája van.
Termékadatok
- Felső: 55% újrahasznosított poliészter/45% poliészter. Nadrág: 100% poliészter.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IU5336-010
Méret és fazon
- A modell mérete: 4, magassága: 107 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike