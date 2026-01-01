Nike Dri-FIT Miler negyedcipzáras felsőből és nadrágból álló szett kisgyerekeknek

Könnyedén felkészítheted gyermekedet a teljesítményre ezzel a harmonizáló, kétrészes tréningruhával, amely nedvességelvezető Dri-FIT technológiával készült, hogy hűsítse és szárazon tartsa a kis sportolókat játék közben. A pulóver negyedcipzáras záródású a könnyű felvétel és rétegezés érdekében, fényvisszaverő díszítőelemekkel és modern megjelenést kölcsönző hüvelykujjbújtatós mandzsettával. A nadrág rugalmas derékrésze kényelmesen illeszkedik, a zsebekben elférnek a kisebb tárgyak, a szűkített szárnak pedig cipzáras mandzsettája van.

Megjelenített szín: Fekete

Stílus: IU5336-010