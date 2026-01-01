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Nike Dri-FIT Miler negyedcipzáras felsőből és nadrágból álló szett kisgyerekeknek - Fekete

Nike

Dri-FIT Miler negyedcipzáras felsőből és nadrágból álló szett kisgyerekeknek

59,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Könnyedén felkészítheted gyermekedet a teljesítményre ezzel a harmonizáló, kétrészes tréningruhával, amely nedvességelvezető Dri-FIT technológiával készült, hogy hűsítse és szárazon tartsa a kis sportolókat játék közben. A pulóver negyedcipzáras záródású a könnyű felvétel és rétegezés érdekében, fényvisszaverő díszítőelemekkel és modern megjelenést kölcsönző hüvelykujjbújtatós mandzsettával. A nadrág rugalmas derékrésze kényelmesen illeszkedik, a zsebekben elférnek a kisebb tárgyak, a szűkített szárnak pedig cipzáras mandzsettája van.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IU5336-010

Nike

59,99 €

Könnyedén felkészítheted gyermekedet a teljesítményre ezzel a harmonizáló, kétrészes tréningruhával, amely nedvességelvezető Dri-FIT technológiával készült, hogy hűsítse és szárazon tartsa a kis sportolókat játék közben. A pulóver negyedcipzáras záródású a könnyű felvétel és rétegezés érdekében, fényvisszaverő díszítőelemekkel és modern megjelenést kölcsönző hüvelykujjbújtatós mandzsettával. A nadrág rugalmas derékrésze kényelmesen illeszkedik, a zsebekben elférnek a kisebb tárgyak, a szűkített szárnak pedig cipzáras mandzsettája van.

Termékadatok

  • Felső: 55% újrahasznosított poliészter/45% poliészter. Nadrág: 100% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IU5336-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Dri-FIT Miler negyedcipzáras felsőből és nadrágból álló szett kisgyerekeknek

    Nike

    59,99 €

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