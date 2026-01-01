Nike
Dri-FIT Miler felsőből és rövidnadrágból álló szett kisgyerekeknek
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Akár a pályán, akár a játszótéren vannak, ez a kétrészes szett elengedhetetlen a játékhoz. Nedvességelvezető Dri-FIT technológiával készült, hogy hűsítse és szárazon tartsa a gyerekeket játék közben. A kötött póló fényvisszaverő szegéllyel és címke nélküli kerek nyakkivágással készült a problémamentes viselésért, a szőtt rövidnadrág rugalmas derékrésze pedig kényelmesen illeszkedik.
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IU5337-010
Nike
Akár a pályán, akár a játszótéren vannak, ez a kétrészes szett elengedhetetlen a játékhoz. Nedvességelvezető Dri-FIT technológiával készült, hogy hűsítse és szárazon tartsa a gyerekeket játék közben. A kötött póló fényvisszaverő szegéllyel és címke nélküli kerek nyakkivágással készült a problémamentes viselésért, a szőtt rövidnadrág rugalmas derékrésze pedig kényelmesen illeszkedik.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IU5337-010
Méret és fazon
- A modell mérete: 4, magassága: 107 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
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Nike