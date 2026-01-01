Nike Dri-FIT Miler felsőből és rövidnadrágból álló szett kisgyerekeknek

Akár a pályán, akár a játszótéren vannak, ez a kétrészes szett elengedhetetlen a játékhoz. Nedvességelvezető Dri-FIT technológiával készült, hogy hűsítse és szárazon tartsa a gyerekeket játék közben. A kötött póló fényvisszaverő szegéllyel és címke nélküli kerek nyakkivágással készült a problémamentes viselésért, a szőtt rövidnadrág rugalmas derékrésze pedig kényelmesen illeszkedik.

Megjelenített szín: Fekete

Stílus: IU5337-010