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Nike Dri-FIT Miler felsőből és rövidnadrágból álló szett kisgyerekeknek - Fekete

Nike

Dri-FIT Miler felsőből és rövidnadrágból álló szett kisgyerekeknek

42,99 €
Fekete
Light Liquid Lime

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

Akár a pályán, akár a játszótéren vannak, ez a kétrészes szett elengedhetetlen a játékhoz. Nedvességelvezető Dri-FIT technológiával készült, hogy hűsítse és szárazon tartsa a gyerekeket játék közben. A kötött póló fényvisszaverő szegéllyel és címke nélküli kerek nyakkivágással készült a problémamentes viselésért, a szőtt rövidnadrág rugalmas derékrésze pedig kényelmesen illeszkedik.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IU5337-010

Nike

42,99 €

Akár a pályán, akár a játszótéren vannak, ez a kétrészes szett elengedhetetlen a játékhoz. Nedvességelvezető Dri-FIT technológiával készült, hogy hűsítse és szárazon tartsa a gyerekeket játék közben. A kötött póló fényvisszaverő szegéllyel és címke nélküli kerek nyakkivágással készült a problémamentes viselésért, a szőtt rövidnadrág rugalmas derékrésze pedig kényelmesen illeszkedik.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IU5337-010

Méret és fazon

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    Nike Dri-FIT Miler felsőből és rövidnadrágból álló szett kisgyerekeknek

    Nike

    42,99 €

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