Nike
Dri-FIT kosárlabdás kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek
Ez a rendkívül puha kapucnis pulóver tökéletes viselet a pályára vagy a kanapéra, és a ruhatárad kötelező darabja, ha egy kis extra kényelemre vágysz. Az ejtett vállak és a törzsnél bő szabás laza, könnyen rétegezhető stílust kölcsönöznek.
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: IO8739-010
Nike
Ez a rendkívül puha kapucnis pulóver tökéletes viselet a pályára vagy a kanapéra, és a ruhatárad kötelező darabja, ha egy kis extra kényelemre vágysz. Az ejtett vállak és a törzsnél bő szabás laza, könnyen rétegezhető stílust kölcsönöznek.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- A kívül sima, belül bolyhosított, könnyű polár egyszerű választás, amikor egy kis extra melegre vágysz.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Bordázott rész: 97% pamut/3% spandex. Háló: 100% poliészter.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: IO8739-010
Méret és fazon
- A lány modell M-es méretet visel, és 147 cm magas
- A férfi modell M-es méretet visel, és 138 cm magas
- Nagyméretű fazon: eltúlzott és tágas
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike.
Nike