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Nike Dri-FIT kosárlabdás kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek - Fekete/Fehér

Nike

Dri-FIT kosárlabdás kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek

54,99 €
Fekete/Fehér
Bright Spruce/Safety Orange

Ez a rendkívül puha kapucnis pulóver tökéletes viselet a pályára vagy a kanapéra, és a ruhatárad kötelező darabja, ha egy kis extra kényelemre vágysz. Az ejtett vállak és a törzsnél bő szabás laza, könnyen rétegezhető stílust kölcsönöznek.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: IO8739-010

Nike

54,99 €

Ez a rendkívül puha kapucnis pulóver tökéletes viselet a pályára vagy a kanapéra, és a ruhatárad kötelező darabja, ha egy kis extra kényelemre vágysz. Az ejtett vállak és a törzsnél bő szabás laza, könnyen rétegezhető stílust kölcsönöznek.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A kívül sima, belül bolyhosított, könnyű polár egyszerű választás, amikor egy kis extra melegre vágysz.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Bordázott rész: 97% pamut/3% spandex. Háló: 100% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: IO8739-010

Méret és fazon

    • A lány modell M-es méretet visel, és 147 cm magas
    • A férfi modell M-es méretet visel, és 138 cm magas
    • Nagyméretű fazon: eltúlzott és tágas
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Dri-FIT kosárlabdás kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek

    Nike

    54,99 €

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