Nike Dri-FIT kosárlabdás kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek

Ez a rendkívül puha kapucnis pulóver tökéletes viselet a pályára vagy a kanapéra, és a ruhatárad kötelező darabja, ha egy kis extra kényelemre vágysz. Az ejtett vállak és a törzsnél bő szabás laza, könnyen rétegezhető stílust kölcsönöznek.

Megjelenített szín: Fekete/Fehér

Stílus: IO8739-010