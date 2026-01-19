Nike Dri-FIT egyszínű boxeralsó nagyobb gyerekeknek (3 darabos csomag)

Ezzel a boxeralsóval megalapozhatod a teljesítményfokozó viseletet. Rugalmas, kötött poliészter anyagból készült, amely nedvességelvezető Dri-FIT technológiával egészül ki, hogy hűvösen és szárazon tartson egész nap. Rugalmas derékrésze kényelmes illeszkedést biztosít, a zárt, kétrétegű előrész pedig tartást ad.

Megjelenített szín: Fekete

Stílus: FB0407-011