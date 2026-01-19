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Nike Dri-FIT egyszínű boxeralsó nagyobb gyerekeknek (3 darabos csomag) - Fekete

Nike

Dri-FIT egyszínű boxeralsó nagyobb gyerekeknek (3 darabos csomag)

27,99 €
Fekete
Game Royal
University Red
Fekete/Dark Grey

Ezzel a boxeralsóval megalapozhatod a teljesítményfokozó viseletet. Rugalmas, kötött poliészter anyagból készült, amely nedvességelvezető Dri-FIT technológiával egészül ki, hogy hűvösen és szárazon tartson egész nap. Rugalmas derékrésze kényelmes illeszkedést biztosít, a zárt, kétrétegű előrész pedig tartást ad.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: FB0407-011

Nike

27,99 €

Ezzel a boxeralsóval megalapozhatod a teljesítményfokozó viseletet. Rugalmas, kötött poliészter anyagból készült, amely nedvességelvezető Dri-FIT technológiával egészül ki, hogy hűvösen és szárazon tartson egész nap. Rugalmas derékrésze kényelmes illeszkedést biztosít, a zárt, kétrétegű előrész pedig tartást ad.

Termékadatok

  • Három boxeralsót tartalmaz
  • 92% újrahasznosított poliészter/8% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: FB0407-011

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Super !

    Grzegorz882839540

    Rozmiar dziecięcy L na wzrost 145 cm szczupły styl. Są świetne do wszelkich aktywności. Bez otarć.

Nike Dri-FIT egyszínű boxeralsó nagyobb gyerekeknek (3 darabos csomag)

Nike

27,99 €

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