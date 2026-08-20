Újrahasznosított anyagok
Nike Dri-FIT ADV Fly
Strukturálatlan AeroBill AeroAdapt sapka
Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A Nike Fly sapkával új szintre emelheted a fitneszutadat. Ez az alacsony kialakítású, sportos fazonú sapka ideális a következő futáshoz, súlyemeléshez és csoportos edzéshez. A továbbfejlesztett izzadságelvezető anyag és az AeroAdapt oldalpanelek frissen tartanak és hűsítenek. A rugalmas húzózsinór és a könnyen használható behúzó tökéletes illeszkedést biztosít minden edzési igényedhez.
- Megjelenített szín: Fehér/Anthracite/Fekete
- Stílus: FJ0736-100
Nike Dri-FIT ADV Fly
A Nike Fly sapkával új szintre emelheted a fitneszutadat. Ez az alacsony kialakítású, sportos fazonú sapka ideális a következő futáshoz, súlyemeléshez és csoportos edzéshez. A továbbfejlesztett izzadságelvezető anyag és az AeroAdapt oldalpanelek frissen tartanak és hűsítenek. A rugalmas húzózsinór és a könnyen használható behúzó tökéletes illeszkedést biztosít minden edzési igényedhez.
A termék előnyei
- A Nike Dri-FIT ADV technológia a nedvességelvezető anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel párosítja, így elősegíti, hogy száraz maradj, és kényelmesen érezd magad.
- A Nike AeroBill technológia a szellőzési képességet ötvözi az izzadságelvezető anyag nyújtotta kényelemmel, így segít kiküszöbölni a zavaró tényezőket.
- A Nike AeroAdapt technológia izzadságra aktiválódó, célzott szellőzőpanelekkel gondoskodik az optimális testhőmérsékletről.
- A behúzóval ellátott, rugalmas húzózsinórral könnyedén állíthatsz az illeszkedésen.
- A négy irányban rugalmas, szőtt panelek könnyed, laza viseletet biztosítanak.
Termékadatok
- Feltűnő elemek
- Fő alkotórész/elülső bélés: 100% poliészter. Panel: 81% poliészter/19% nejlon.
- Kézzel mosható
- Importált
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- Megjelenített szín: Fehér/Anthracite/Fekete
- Stílus: FJ0736-100
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
Nincsenek vélemények
Nike Dri-FIT ADV Fly