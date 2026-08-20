Nike Dri-FIT ADV Fly strukturálatlan AeroBill AeroAdapt sapka

A Nike Fly sapkával új szintre emelheted a fitneszutadat. Ez az alacsony kialakítású, sportos fazonú sapka ideális a következő futáshoz, súlyemeléshez és csoportos edzéshez. A továbbfejlesztett izzadságelvezető anyag és az AeroAdapt oldalpanelek frissen tartanak és hűsítenek. A rugalmas húzózsinór és a könnyen használható behúzó tökéletes illeszkedést biztosít minden edzési igényedhez.

Megjelenített szín: Fehér/Anthracite/Fekete

Stílus: FJ0736-100