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Nike Dri-FIT ADV Fly strukturálatlan AeroBill AeroAdapt sapka - Fehér/Anthracite/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Nike Dri-FIT ADV Fly

Strukturálatlan AeroBill AeroAdapt sapka

42,99 €
Fehér/Anthracite/Fekete
Fekete/Anthracite/Fekete
Pink Smoke/Anthracite

Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A Nike Fly sapkával új szintre emelheted a fitneszutadat. Ez az alacsony kialakítású, sportos fazonú sapka ideális a következő futáshoz, súlyemeléshez és csoportos edzéshez. A továbbfejlesztett izzadságelvezető anyag és az AeroAdapt oldalpanelek frissen tartanak és hűsítenek. A rugalmas húzózsinór és a könnyen használható behúzó tökéletes illeszkedést biztosít minden edzési igényedhez.


  • Megjelenített szín: Fehér/Anthracite/Fekete
  • Stílus: FJ0736-100

Nike Dri-FIT ADV Fly

42,99 €

A Nike Fly sapkával új szintre emelheted a fitneszutadat. Ez az alacsony kialakítású, sportos fazonú sapka ideális a következő futáshoz, súlyemeléshez és csoportos edzéshez. A továbbfejlesztett izzadságelvezető anyag és az AeroAdapt oldalpanelek frissen tartanak és hűsítenek. A rugalmas húzózsinór és a könnyen használható behúzó tökéletes illeszkedést biztosít minden edzési igényedhez.

A termék előnyei

  • A Nike Dri-FIT ADV technológia a nedvességelvezető anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel párosítja, így elősegíti, hogy száraz maradj, és kényelmesen érezd magad.
  • A Nike AeroBill technológia a szellőzési képességet ötvözi az izzadságelvezető anyag nyújtotta kényelemmel, így segít kiküszöbölni a zavaró tényezőket.
  • A Nike AeroAdapt technológia izzadságra aktiválódó, célzott szellőzőpanelekkel gondoskodik az optimális testhőmérsékletről.
  • A behúzóval ellátott, rugalmas húzózsinórral könnyedén állíthatsz az illeszkedésen.
  • A négy irányban rugalmas, szőtt panelek könnyed, laza viseletet biztosítanak.

Termékadatok

  • Feltűnő elemek
  • Fő alkotórész/elülső bélés: 100% poliészter. Panel: 81% poliészter/19% nejlon.
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Megjelenített szín: Fehér/Anthracite/Fekete
  • Stílus: FJ0736-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike Dri-FIT ADV Fly strukturálatlan AeroBill AeroAdapt sapka

    Nike Dri-FIT ADV Fly

    42,99 €