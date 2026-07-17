Nike Dri-FIT ADV Ace napellenző

Ez a strukturálatlan, alacsony mélységű napellenző a tenisz szerelmeseinek készült a pályára és azon túlra. A dizájn szellőzése hűvös érzetet nyújt ott, ahol a leginkább szükséged van rá, míg a rugalmas, izzadságelvezető anyaggal mindig friss maradhatsz. A rövidített AeroBill kialakítása révén minimálisra csökkenti a zavaró tényezőket a szerválás során, így magabiztosan hozhatod a legjobb formádat.

Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Fehér

Stílus: FB6443-010