Nike Dri-FIT ADV Ace napellenző

Cute but Velcro adjustment pulls longer here.
patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864
This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Ez a strukturálatlan, alacsony mélységű napellenző a tenisz szerelmeseinek készült a pályára és azon túlra. A dizájn szellőzése hűvös érzetet nyújt ott, ahol a leginkább szükséged van rá, míg a rugalmas, izzadságelvezető anyaggal mindig friss maradhatsz. A rövidített AeroBill kialakítása révén minimálisra csökkenti a zavaró tényezőket a szerválás során, így magabiztosan hozhatod a legjobb formádat.
Nike Dri-FIT ADV Ace
Ez a strukturálatlan, alacsony mélységű napellenző a tenisz szerelmeseinek készült a pályára és azon túlra. A dizájn szellőzése hűvös érzetet nyújt ott, ahol a leginkább szükséged van rá, míg a rugalmas, izzadságelvezető anyaggal mindig friss maradhatsz. A rövidített AeroBill kialakítása révén minimálisra csökkenti a zavaró tényezőket a szerválás során, így magabiztosan hozhatod a legjobb formádat.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.3 csillag
Cute but Velcro adjustment pulls longer here.
patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864
This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!
Comfy stylish visor
DelgertuyaG931496917
Fits true size. Very comfortable. I like it black material inside because when you get sweaty it gets dirty easily. Looks fashionable. Whit color looks good on everything.
JorgeR234536497
Excellent. I gave it to my wife as a gift, and she loves it.
Nike Dri-FIT ADV Ace