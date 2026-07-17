 
1 / 2. kép
Nagyra értékelt
Nike Dri-FIT ADV Ace napellenző - Fekete/Anthracite/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Dri-FIT ADV Ace

Napellenző

27,99 €
Fekete/Anthracite/Fehér
Fehér/Anthracite/Fekete

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Ez a strukturálatlan, alacsony mélységű napellenző a tenisz szerelmeseinek készült a pályára és azon túlra. A dizájn szellőzése hűvös érzetet nyújt ott, ahol a leginkább szükséged van rá, míg a rugalmas, izzadságelvezető anyaggal mindig friss maradhatsz. A rövidített AeroBill kialakítása révén minimálisra csökkenti a zavaró tényezőket a szerválás során, így magabiztosan hozhatod a legjobb formádat.


  • Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Fehér
  • Stílus: FB6443-010

Nike Dri-FIT ADV Ace

27,99 €

Ez a strukturálatlan, alacsony mélységű napellenző a tenisz szerelmeseinek készült a pályára és azon túlra. A dizájn szellőzése hűvös érzetet nyújt ott, ahol a leginkább szükséged van rá, míg a rugalmas, izzadságelvezető anyaggal mindig friss maradhatsz. A rövidített AeroBill kialakítása révén minimálisra csökkenti a zavaró tényezőket a szerválás során, így magabiztosan hozhatod a legjobb formádat.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT ADV technológia a nedvességelvezető anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel párosítja, így szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről.
  • A rövidített Aerobill szellőző, és csökkenti a zavaró tényezőket.
  • A hátsó pánt könnyen állítható a megfelelő illeszkedés érdekében.
  • A fejtető körüli szellőző lyukakat izzadságtérképezés alapján raktuk a stratégiailag fontos helyekre.
  • Az UV-védelem segít megvédeni a bőrt ott, ahol a napellenző fedi.
  • A perforált bélés extra szellőzést biztosít.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 90% poliészter/10% spandex. Napellenző alsó oldala: 100% poliészter. Bélés: 80% poliészter/20% spandex.
  • Nem mosható
  • Importált
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Fehér
  • Stílus: FB6443-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (11)

4.3 csillag

  • Cute but Velcro adjustment pulls longer here.

    patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864

    This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!

  • Comfy stylish visor

    DelgertuyaG931496917

    Fits true size. Very comfortable. I like it black material inside because when you get sweaty it gets dirty easily. Looks fashionable. Whit color looks good on everything.

  • JorgeR234536497

    Excellent. I gave it to my wife as a gift, and she loves it.

Nike Dri-FIT ADV Ace napellenző

Nike Dri-FIT ADV Ace

27,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed

Item 3 of 64