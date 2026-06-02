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Nike Downshifter 14 SE női országúti futócipő - Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo

Nike Downshifter 14 SE

Női országúti futócipő

69,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
  • Megjelenített szín: Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo
  • Stílus: IR1524-600

Nike Downshifter 14 SE

69,99 €

A megnövelt habrétegek dinamikus párnázást adnak a kényelem és a ruganyosság érdekében.

Kapcsolj magasabb fokozatba a Downshifter 14 cipőben. Az előző változathoz képest megnöveltük a középtalp párnázását a nagyobb kényelem és dinamizmus érdekében. Ráadásul a felsőrész nyitott lyukú hálóból készült az optimális szellőzés érdekében, a lábközépi pánt pedig stabil érzetet biztosít.

Nagyméretű hálós anyag

A felsőrész speciális, nyitott lyukú hálója szellőzést biztosít.

Rugalmas párnázás

Megnöveltük a középtalp párnázását a nagyobb kényelem és rugalmasság érdekében.

Kényelmes tartás

A belső illeszkedést segítő pánt jól rögzíti a lábfej közepét a stabil viselet érdekében.

Újdonságok

  • Vastagabb habréteg
  • Nyitott, hálós felsőrész

Termékadatok

  • Súly: kb. 276 g (39-es női méret)
  • Ejtés saroktól lábujjig: 10 mm
  • Különleges kiadású festékfoltos dizájn
  • Mély kivágású gallér
  • Klasszikus fűzők
  • Megjelenített szín: Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo
  • Stílus: IR1524-600

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (3)

5 csillag

  • Comodidad

    lucast907069946

    Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla

  • Super

    Manuela206723435

    Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße

  • Alexandra92943537

    Olyan mint a képen😍 Nagyon kényelmes

Nike Downshifter 14 SE női országúti futócipő

Nike Downshifter 14 SE

69,99 €

Fokozott szellőzés és puha habból készült középtalp csillapítja minden lépésed.

Ehhez tervezve

Országúti futás

Párnázás

Dinamikus

A cipő súlya

Kb. 276 g (39-es női méret)

Ejtés saroktól lábujjig

10 mm

Technológiai részletek

A cipő súlya

Kb. 276 g (39-es női méret)

Ejtés saroktól lábujjig

10 mm

Teljesítményfokozó jellemzők

  • Szellőző felsőrész

    A felsőrész speciális, nyitott lyukú hálója szellőzést biztosít.

  • Kényelmes középtalp

    Megnöveltük a középtalp párnázását a nagyobb kényelem és rugalmasság érdekében.

  • Biztos illeszkedés

    A belső illeszkedést segítő pánt jól rögzíti a lábfej közepét a stabil viselet érdekében.

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