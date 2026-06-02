Nike Downshifter 14 SE női országúti futócipő

Comodidad
lucast907069946
Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla
Nike Downshifter 14 SE
A megnövelt habrétegek dinamikus párnázást adnak a kényelem és a ruganyosság érdekében.
Kapcsolj magasabb fokozatba a Downshifter 14 cipőben. Az előző változathoz képest megnöveltük a középtalp párnázását a nagyobb kényelem és dinamizmus érdekében. Ráadásul a felsőrész nyitott lyukú hálóból készült az optimális szellőzés érdekében, a lábközépi pánt pedig stabil érzetet biztosít.
A felsőrész speciális, nyitott lyukú hálója szellőzést biztosít.
Megnöveltük a középtalp párnázását a nagyobb kényelem és rugalmasság érdekében.
A belső illeszkedést segítő pánt jól rögzíti a lábfej közepét a stabil viselet érdekében.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Comodidad
lucast907069946
Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla
Super
Manuela206723435
Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße
Alexandra92943537
Olyan mint a képen😍 Nagyon kényelmes
Nike Downshifter 14 SE
Ehhez tervezve
Párnázás
A cipő súlya
Ejtés saroktól lábujjig
A cipő súlya
Kb. 276 g (39-es női méret)
Ejtés saroktól lábujjig
10 mm