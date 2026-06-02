Nike Downshifter 14 SE női országúti futócipő

Nike Downshifter 14 SE

69,99 €

A megnövelt habrétegek dinamikus párnázást adnak a kényelem és a ruganyosság érdekében.

Kapcsolj magasabb fokozatba a Downshifter 14 cipőben. Az előző változathoz képest megnöveltük a középtalp párnázását a nagyobb kényelem és dinamizmus érdekében. Ráadásul a felsőrész nyitott lyukú hálóból készült az optimális szellőzés érdekében, a lábközépi pánt pedig stabil érzetet biztosít.

Nagyméretű hálós anyag A felsőrész speciális, nyitott lyukú hálója szellőzést biztosít. Rugalmas párnázás Megnöveltük a középtalp párnázását a nagyobb kényelem és rugalmasság érdekében. Kényelmes tartás A belső illeszkedést segítő pánt jól rögzíti a lábfej közepét a stabil viselet érdekében.

Újdonságok Vastagabb habréteg

Nyitott, hálós felsőrész