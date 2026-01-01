Nike Downshifter 14
Női országúti futócipő
Kapcsolj magasabb fokozatba a Downshifter 14 cipőben. Az előző változathoz képest megnöveltük a középtalp párnázását a nagyobb kényelem és dinamizmus érdekében. Ráadásul a felsőrész nyitott lyukú hálóból készült az optimális szellőzés érdekében, a lábközépi pánt pedig stabil érzetet biztosít.
- Megjelenített szín: Fekete/British Khaki/Fusion Red/Sail
- Stílus: IR0210-001
Nike Downshifter 14
A megnövelt habrétegek dinamikus párnázást adnak a kényelem és a ruganyosság érdekében.
Kapcsolj magasabb fokozatba a Downshifter 14 cipőben. Az előző változathoz képest megnöveltük a középtalp párnázását a nagyobb kényelem és dinamizmus érdekében. Ráadásul a felsőrész nyitott lyukú hálóból készült az optimális szellőzés érdekében, a lábközépi pánt pedig stabil érzetet biztosít.
Nagyméretű hálós anyag
A felsőrészen található speciális, tág pórusú hálós anyag kiválóan szellőzik, amit a vad minta tesz még egyedibbé.
Rugalmas párnázás
Megnöveltük a középtalp párnázását a nagyobb kényelem és rugalmasság érdekében.
Kényelmes tartás
A belső illeszkedést segítő pánt jól rögzíti a lábfej közepét a stabil viselet érdekében.
Újdonságok
- Vastagabb habréteg
- Nyitott, hálós felsőrész
Termékadatok
- Tömeg: kb. 276 g (39-es női méret)
- Ejtés saroktól lábujjig: 10 mm
- Megjelenített szín: Fekete/British Khaki/Fusion Red/Sail
- Stílus: IR0210-001
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Downshifter 14