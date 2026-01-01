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Nike Downshifter 14 női országúti futócipő - Fekete/British Khaki/Fusion Red/Sail

Nike Downshifter 14

Női országúti futócipő

69,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Kapcsolj magasabb fokozatba a Downshifter 14 cipőben. Az előző változathoz képest megnöveltük a középtalp párnázását a nagyobb kényelem és dinamizmus érdekében. Ráadásul a felsőrész nyitott lyukú hálóból készült az optimális szellőzés érdekében, a lábközépi pánt pedig stabil érzetet biztosít.


  • Megjelenített szín: Fekete/British Khaki/Fusion Red/Sail
  • Stílus: IR0210-001

Nike Downshifter 14

69,99 €

A megnövelt habrétegek dinamikus párnázást adnak a kényelem és a ruganyosság érdekében.

Kapcsolj magasabb fokozatba a Downshifter 14 cipőben. Az előző változathoz képest megnöveltük a középtalp párnázását a nagyobb kényelem és dinamizmus érdekében. Ráadásul a felsőrész nyitott lyukú hálóból készült az optimális szellőzés érdekében, a lábközépi pánt pedig stabil érzetet biztosít.

Nagyméretű hálós anyag

A felsőrészen található speciális, tág pórusú hálós anyag kiválóan szellőzik, amit a vad minta tesz még egyedibbé.

Rugalmas párnázás

Megnöveltük a középtalp párnázását a nagyobb kényelem és rugalmasság érdekében.

Kényelmes tartás

A belső illeszkedést segítő pánt jól rögzíti a lábfej közepét a stabil viselet érdekében.

Újdonságok

  • Vastagabb habréteg
  • Nyitott, hálós felsőrész

Termékadatok

  • Tömeg: kb. 276 g (39-es női méret)
  • Ejtés saroktól lábujjig: 10 mm
  • Megjelenített szín: Fekete/British Khaki/Fusion Red/Sail
  • Stílus: IR0210-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Downshifter 14 női országúti futócipő

    Nike Downshifter 14

    69,99 €

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