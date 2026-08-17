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Nike Downshifter 14 férfi országúti futócipő - Fekete/Anthracite/Wolf Grey/Fehér

Nike Downshifter 14

Férfi országúti futócipő

69,99 €
Fekete/Anthracite/Wolf Grey/Fehér
Fekete/Anthracite/Fekete
Summit White/Fekete/Fehér/Metallic Silver
Fehér/Racer Blue/Anthracite/Fekete
Fehér/Midnight Navy/Summit White/Green Spark
Fekete/Anthracite/Fehér/Red Orbit
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
  • Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Wolf Grey/Fehér
  • Stílus: IB1895-002

Nike Downshifter 14

69,99 €

Kapcsolj magasabb fokozatba a Downshifter 14 cipőben. Az előző változathoz képest megnöveltük a középtalp párnázását a nagyobb kényelem és dinamizmus érdekében. Ráadásul a felsőrész nyitott lyukú hálóból készült az optimális szellőzés érdekében, a lábközépi pánt pedig stabil érzetet biztosít.

Előnyök

  • A felsőrész speciális, nyitott lyukú hálója szellőzést biztosít.
  • Megnöveltük a középtalp párnázását a nagyobb kényelem és rugalmasság érdekében.
  • A belső illeszkedést segítő pánt jól rögzíti a lábfej közepét a stabil viselet érdekében.

Termékadatok

  • Tömeg: kb. 358 g (44-es férfi méret)
  • Ejtés saroktól lábujjig: 10 mm
  • Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Wolf Grey/Fehér
  • Stílus: IB1895-002

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (27)

4.1 csillag

  • Confort e Prezzo

    christiang673254844

    Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.

  • PETROSG328087609

    Φαρδύ άνετο αλλά χτυπάει στο πίσω μέρος

  • Love this

    Gergely701177834

    Great Quality, really comfi, great price

Nike Downshifter 14 férfi országúti futócipő

Nike Downshifter 14

69,99 €

Fokozott szellőzés és puha habból készült középtalp csillapítja minden lépésed.

Ehhez tervezve

Országúti futás

Párnázás

Dinamikus

A cipő súlya

Kb. 358 g (44-es férfi méret)

Ejtés saroktól lábujjig

10 mm

Technológiai részletek

A cipő súlya

Kb. 358 g (44-es férfi méret)

Ejtés saroktól lábujjig

10 mm

Teljesítményfokozó jellemzők

  • Szellőző felsőrész

    A felsőrész speciális, nyitott lyukú hálója szellőzést biztosít.

  • Kényelmes középtalp

    Megnöveltük a középtalp párnázását a nagyobb kényelem és rugalmasság érdekében.

  • Biztos illeszkedés

    A belső illeszkedést segítő pánt jól rögzíti a lábfej közepét a stabil viselet érdekében.

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