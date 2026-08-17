Nike Downshifter 14 férfi országúti futócipő

Confort e Prezzo
christiang673254844
Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.
Nike Downshifter 14
Kapcsolj magasabb fokozatba a Downshifter 14 cipőben. Az előző változathoz képest megnöveltük a középtalp párnázását a nagyobb kényelem és dinamizmus érdekében. Ráadásul a felsőrész nyitott lyukú hálóból készült az optimális szellőzés érdekében, a lábközépi pánt pedig stabil érzetet biztosít.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.1 csillag
Confort e Prezzo
christiang673254844
Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.
PETROSG328087609
Φαρδύ άνετο αλλά χτυπάει στο πίσω μέρος
Love this
Gergely701177834
Great Quality, really comfi, great price
Nike Downshifter 14
Ehhez tervezve
Párnázás
A cipő súlya
Ejtés saroktól lábujjig
A cipő súlya
Kb. 358 g (44-es férfi méret)
Ejtés saroktól lábujjig
10 mm