Nike Downshifter 14 férfi országúti futócipő

Nike Downshifter 14

69,99 €

Kapcsolj magasabb fokozatba a Downshifter 14 cipőben. Az előző változathoz képest megnöveltük a középtalp párnázását a nagyobb kényelem és dinamizmus érdekében. Ráadásul a felsőrész nyitott lyukú hálóból készült az optimális szellőzés érdekében, a lábközépi pánt pedig stabil érzetet biztosít.

Előnyök A felsőrész speciális, nyitott lyukú hálója szellőzést biztosít.

Megnöveltük a középtalp párnázását a nagyobb kényelem és rugalmasság érdekében.

A belső illeszkedést segítő pánt jól rögzíti a lábfej közepét a stabil viselet érdekében.