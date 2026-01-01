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Nike Dominate 8P kosárlabda - Narancs/Fekete/Metallic Platinum/Fekete

Nike Dominate 8P

Kosárlabda

28% kedvezmény

Vedd át az irányítást a pályán a Nike Dominate 8-paneles kosárlabdával. A kültéri játékra tervezett labda strapabíró gumibevonata hosszú élettartamot biztosít, míg a felületén található texturált kavicsok és mély csatornák kivételes labdakezelést és tapintást tesznek lehetővé.


  • Megjelenített szín: Narancs/Fekete/Metallic Platinum/Fekete
  • Stílus: BB9130-847

Nike Dominate 8P

28% kedvezmény

Vedd át az irányítást a pályán a Nike Dominate 8-paneles kosárlabdával. A kültéri játékra tervezett labda strapabíró gumibevonata hosszú élettartamot biztosít, míg a felületén található texturált kavicsok és mély csatornák kivételes labdakezelést és tapintást tesznek lehetővé.

Előnyök

  • A tartós gumi külsőrész biztosítja, hogy készen állj a pályára minden egyes meccs alkalmával.
  • Mély csatornák a könnyebb fogás és labdakezelés érdekében.

Termékadatok

  • Kültéri használatra
  • 100% gumi
  • Importált
  • Megjelenített szín: Narancs/Fekete/Metallic Platinum/Fekete
  • Stílus: BB9130-847

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Dominate 8P kosárlabda

    Nike Dominate 8P

    28% kedvezmény

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