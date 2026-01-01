Nike Dominate 8P
Kosárlabda
Vedd át az irányítást a pályán a Nike Dominate 8-paneles kosárlabdával. A kültéri játékra tervezett labda strapabíró gumibevonata hosszú élettartamot biztosít, míg a felületén található texturált kavicsok és mély csatornák kivételes labdakezelést és tapintást tesznek lehetővé.
- Megjelenített szín: Narancs/Fekete/Metallic Platinum/Fekete
- Stílus: BB9130-847
Nike Dominate 8P
Vedd át az irányítást a pályán a Nike Dominate 8-paneles kosárlabdával. A kültéri játékra tervezett labda strapabíró gumibevonata hosszú élettartamot biztosít, míg a felületén található texturált kavicsok és mély csatornák kivételes labdakezelést és tapintást tesznek lehetővé.
Előnyök
- A tartós gumi külsőrész biztosítja, hogy készen állj a pályára minden egyes meccs alkalmával.
- Mély csatornák a könnyebb fogás és labdakezelés érdekében.
Termékadatok
- Kültéri használatra
- 100% gumi
- Importált
- Megjelenített szín: Narancs/Fekete/Metallic Platinum/Fekete
- Stílus: BB9130-847
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Dominate 8P