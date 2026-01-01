Nike Dominate 8P kosárlabda

Vedd át az irányítást a pályán a Nike Dominate 8-paneles kosárlabdával. A kültéri játékra tervezett labda strapabíró gumibevonata hosszú élettartamot biztosít, míg a felületén található texturált kavicsok és mély csatornák kivételes labdakezelést és tapintást tesznek lehetővé.

Megjelenített szín: Narancs/Fekete/Metallic Platinum/Fekete

Stílus: BB9130-847