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Nike DNA Academy Dri-FIT 20 cm-es, kosárlabdás férfi rövidnadrág - Fekete/Fekete/Fekete/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike DNA Academy

Dri-FIT 20 cm-es férfi kosárlabdás rövidnadrág

34,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

A legjobb formádat szeretnéd nyújtani? Kapd magadra ezt a könnyen felvehető és magas derekú darabot, hogy zavartalanul, akadályok nélkül dobálhasd a labdát. A Nike Dri-FIT technológiával készült, így szárazon tart és kényelmes viseletet biztosít, miközben a kombinációkat gyakorlod.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IQ8608-010

Nike DNA Academy

34,99 €

A legjobb formádat szeretnéd nyújtani? Kapd magadra ezt a könnyen felvehető és magas derekú darabot, hogy zavartalanul, akadályok nélkül dobálhasd a labdát. A Nike Dri-FIT technológiával készült, így szárazon tart és kényelmes viseletet biztosít, miközben a kombinációkat gyakorlod.

Előnyök

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Termékadatok

  • 20 cm-es belső szárhossz
  • Kötött anyag, elöl hálós, hátul lapos
  • Rugalmas, zsinóros derékrész
  • Hímzett Swoosh-logó
  • Oldalzsebek
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IQ8608-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (2)

5 csillag

  • Ideális kosárlabdához.

    TundeV979485145

    Ideális nadrág kosárlabdához. Derékban enyhén szűk méretezésű, de ettől függetlenül kényelmes. Sportoláshoz tökéletes.

  • Lenka236665739

    Material and size Is perfect, very comfortable. *****

Nike DNA Academy Dri-FIT 20 cm-es, kosárlabdás férfi rövidnadrág

Nike DNA Academy

34,99 €

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