Nike DNA Academy Dri-FIT 20 cm-es, kosárlabdás férfi rövidnadrág

Nike DNA Academy

34,99 €

A legjobb formádat szeretnéd nyújtani? Kapd magadra ezt a könnyen felvehető és magas derekú darabot, hogy zavartalanul, akadályok nélkül dobálhasd a labdát. A Nike Dri-FIT technológiával készült, így szárazon tart és kényelmes viseletet biztosít, miközben a kombinációkat gyakorlod.

Előnyök A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.