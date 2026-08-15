Nike DNA Academy Dri-FIT 20 cm-es, kosárlabdás férfi rövidnadrág

Ideális kosárlabdához.
TundeV979485145
Ideális nadrág kosárlabdához. Derékban enyhén szűk méretezésű, de ettől függetlenül kényelmes. Sportoláshoz tökéletes.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
A legjobb formádat szeretnéd nyújtani? Kapd magadra ezt a könnyen felvehető és magas derekú darabot, hogy zavartalanul, akadályok nélkül dobálhasd a labdát. A Nike Dri-FIT technológiával készült, így szárazon tart és kényelmes viseletet biztosít, miközben a kombinációkat gyakorlod.
Nike DNA Academy
A legjobb formádat szeretnéd nyújtani? Kapd magadra ezt a könnyen felvehető és magas derekú darabot, hogy zavartalanul, akadályok nélkül dobálhasd a labdát. A Nike Dri-FIT technológiával készült, így szárazon tart és kényelmes viseletet biztosít, miközben a kombinációkat gyakorlod.
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Ideális kosárlabdához.
TundeV979485145
Ideális nadrág kosárlabdához. Derékban enyhén szűk méretezésű, de ettől függetlenül kényelmes. Sportoláshoz tökéletes.
Lenka236665739
Material and size Is perfect, very comfortable. *****
Nike DNA Academy