Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez

Minden csapatnak megvan a valódi színe, a félreérthetetlen identitása, amely megkülönbözteti a liga többi részétől. A gazdag kosaras hagyomány előtt tisztelgő Denver Nuggets mezt a profik által a kosárpályán viselt mez ihlette, a csapatra jellemző részletektől kezdve a könnyű, izzadságelvezető hálóig.

Megjelenített szín: College Navy

Stílus: DN2003-419