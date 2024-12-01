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Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez - College Navy

Újrahasznosított anyagok

Denver Nuggets Icon Edition

Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez

104,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Minden csapatnak megvan a valódi színe, a félreérthetetlen identitása, amely megkülönbözteti a liga többi részétől. A gazdag kosaras hagyomány előtt tisztelgő Denver Nuggets mezt a profik által a kosárpályán viselt mez ihlette, a csapatra jellemző részletektől kezdve a könnyű, izzadságelvezető hálóig.


  • Megjelenített szín: College Navy
  • Stílus: DN2003-419

Denver Nuggets Icon Edition

104,99 €

Minden csapatnak megvan a valódi színe, a félreérthetetlen identitása, amely megkülönbözteti a liga többi részétől. A gazdag kosaras hagyomány előtt tisztelgő Denver Nuggets mezt a profik által a kosárpályán viselt mez ihlette, a csapatra jellemző részletektől kezdve a könnyű, izzadságelvezető hálóig.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet nyújt.
  • A szellőző hálós anyag hűsít a pályán és azon kívül is.

Termékadatok

  • Hőillesztéssel felvitt grafikák
  • Méretcímke a szegélyen
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: College Navy
  • Stílus: DN2003-419

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (2)

5 csillag

  • Parfait

    Christophe167887571

    Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore

  • Parfait !

    fabiengast

    Excellent produit ! Taillant ok vous pouvez choisir votre taille habituelle chez Nike .

Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez

Denver Nuggets Icon Edition

104,99 €

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