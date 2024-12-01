Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez

Parfait
Christophe167887571
Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Minden csapatnak megvan a valódi színe, a félreérthetetlen identitása, amely megkülönbözteti a liga többi részétől. A gazdag kosaras hagyomány előtt tisztelgő Denver Nuggets mezt a profik által a kosárpályán viselt mez ihlette, a csapatra jellemző részletektől kezdve a könnyű, izzadságelvezető hálóig.
Denver Nuggets Icon Edition
Minden csapatnak megvan a valódi színe, a félreérthetetlen identitása, amely megkülönbözteti a liga többi részétől. A gazdag kosaras hagyomány előtt tisztelgő Denver Nuggets mezt a profik által a kosárpályán viselt mez ihlette, a csapatra jellemző részletektől kezdve a könnyű, izzadságelvezető hálóig.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Parfait
Christophe167887571
Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore
Parfait !
fabiengast
Excellent produit ! Taillant ok vous pouvez choisir votre taille habituelle chez Nike .
Denver Nuggets Icon Edition