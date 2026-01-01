Újrahasznosított anyagok
Denver Nuggets Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
A fehér alapú Association Edition mez az NBA csapatait összekötő közös láncszem. A Denver Nuggets mezt a profik által a kosárpályán viselt mez ihlette, a csapat színétől és ábráitól kezdve a könnyű, izzadságelvezető hálóig. Száraz és hűs viselet a pályán és azon kívül, és egyben a kedvenc csapatodat és az imádott játékot is képviselheted benne.
- Megjelenített szín: Fehér
- Stílus: DN2075-100
Denver Nuggets Association Edition
A fehér alapú Association Edition mez az NBA csapatait összekötő közös láncszem. A Denver Nuggets mezt a profik által a kosárpályán viselt mez ihlette, a csapat színétől és ábráitól kezdve a könnyű, izzadságelvezető hálóig. Száraz és hűs viselet a pályán és azon kívül, és egyben a kedvenc csapatodat és az imádott játékot is képviselheted benne.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- A szellőző hálós anyag hűsít a pályán és azon kívül is.
Termékadatok
- Twill szövésű játékosnév és mezszám
- Hőillesztéssel felvitt grafikák
- Méretcímke a szegélyen
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fehér
- Stílus: DN2075-100
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Denver Nuggets Association Edition