Denver Nuggets Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez

A fehér alapú Association Edition mez az NBA csapatait összekötő közös láncszem. A Denver Nuggets mezt a profik által a kosárpályán viselt mez ihlette, a csapat színétől és ábráitól kezdve a könnyű, izzadságelvezető hálóig. Száraz és hűs viselet a pályán és azon kívül, és egyben a kedvenc csapatodat és az imádott játékot is képviselheted benne.

Megjelenített szín: Fehér

Stílus: DN2075-100