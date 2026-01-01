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Denver Nuggets Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez - Fehér

Újrahasznosított anyagok

Denver Nuggets Association Edition

Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez

104,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

A fehér alapú Association Edition mez az NBA csapatait összekötő közös láncszem. A Denver Nuggets mezt a profik által a kosárpályán viselt mez ihlette, a csapat színétől és ábráitól kezdve a könnyű, izzadságelvezető hálóig. Száraz és hűs viselet a pályán és azon kívül, és egyben a kedvenc csapatodat és az imádott játékot is képviselheted benne.


  • Megjelenített szín: Fehér
  • Stílus: DN2075-100

Denver Nuggets Association Edition

104,99 €

A fehér alapú Association Edition mez az NBA csapatait összekötő közös láncszem. A Denver Nuggets mezt a profik által a kosárpályán viselt mez ihlette, a csapat színétől és ábráitól kezdve a könnyű, izzadságelvezető hálóig. Száraz és hűs viselet a pályán és azon kívül, és egyben a kedvenc csapatodat és az imádott játékot is képviselheted benne.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A szellőző hálós anyag hűsít a pályán és azon kívül is.

Termékadatok

  • Twill szövésű játékosnév és mezszám
  • Hőillesztéssel felvitt grafikák
  • Méretcímke a szegélyen
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér
  • Stílus: DN2075-100

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Denver Nuggets Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez

    Denver Nuggets Association Edition

    104,99 €

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