Nike Dash Dri-FIT futórövidnadrág nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

Nike Dash

19,99 € 27,99 € 29% kedvezmény

Vágj neki a kilométereknek merész, szellős stílusban. A Nike Dash futórövidnadrág a derekad természetes vonaláig ér, a hűsítő Dri-FIT anyag ívelt szegélye pedig szellőzést biztosít a lábadnak, miközben átléped a saját határaidat.

Előnyök A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.