Nike Dash Dri-FIT futórövidnadrág nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

not a favorite
natishaw77259008
runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Vágj neki a kilométereknek merész, szellős stílusban. A Nike Dash futórövidnadrág a derekad természetes vonaláig ér, a hűsítő Dri-FIT anyag ívelt szegélye pedig szellőzést biztosít a lábadnak, miközben átléped a saját határaidat.
Nike Dash
Vágj neki a kilométereknek merész, szellős stílusban. A Nike Dash futórövidnadrág a derekad természetes vonaláig ér, a hűsítő Dri-FIT anyag ívelt szegélye pedig szellőzést biztosít a lábadnak, miközben átléped a saját határaidat.
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
2 csillag
not a favorite
natishaw77259008
runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.
Nike Dash