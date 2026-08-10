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Nike Dash Dri-FIT futórövidnadrág nagyobb gyerekeknek (lányoknak) - Fekete/Light Smoke Grey/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Dash

Dri-FIT futórövidnadrág nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

29% kedvezmény

Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Vágj neki a kilométereknek merész, szellős stílusban. A Nike Dash futórövidnadrág a derekad természetes vonaláig ér, a hűsítő Dri-FIT anyag ívelt szegélye pedig szellőzést biztosít a lábadnak, miközben átléped a saját határaidat.


  • Megjelenített szín: Fekete/Light Smoke Grey/Fehér
  • Stílus: IF1760-010

Nike Dash

29% kedvezmény

Vágj neki a kilométereknek merész, szellős stílusban. A Nike Dash futórövidnadrág a derekad természetes vonaláig ér, a hűsítő Dri-FIT anyag ívelt szegélye pedig szellőzést biztosít a lábadnak, miközben átléped a saját határaidat.

Előnyök

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Derékrész: 78% poliészter/12% nejlon/10% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Light Smoke Grey/Fehér
  • Stílus: IF1760-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

2 csillag

  • not a favorite

    natishaw77259008

    runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.

Nike Dash Dri-FIT futórövidnadrág nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

Nike Dash

29% kedvezmény

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