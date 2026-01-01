Újrahasznosított anyagok
Dallas Mavericks
Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
A Dallas Mavericks Nike NBA Swingman rövidnadrágot az eredeti NBA-s rövidnadrág ihlette.Izzadságelvezető anyagból készült, és dizájnelemei megegyeznek a csapat pályán látható megjelenésével.Az oldalzsebek könnyen hozzáférhető tárhelyet biztosítanak az alapvető holmik számára.Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
- Megjelenített szín: Fehér/College Navy/Game Royal/Game Royal
- Stílus: AJ5598-100
Dallas Mavericks
NBA INSPIRÁCIÓ A CSAPATOD SZÁMÁRA.
A Dallas Mavericks Nike NBA Swingman rövidnadrágot az eredeti NBA-s rövidnadrág ihlette.Izzadságelvezető anyagból készült, és dizájnelemei megegyeznek a csapat pályán látható megjelenésével.Az oldalzsebek könnyen hozzáférhető tárhelyet biztosítanak az alapvető holmik számára.Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
A termék előnyei
- A Dri-FIT technológia szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről.
- A duplán kötött anyag könnyű, mégis strapabíró.
- A szegély hasítékainak köszönhetően szabadon mozoghatsz.
Termékadatok
- Kézmelegítő zsebek
- NBA és csapatlogók
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fehér/College Navy/Game Royal/Game Royal
- Stílus: AJ5598-100
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Dallas Mavericks.
Dallas Mavericks