Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág

A Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman rövidnadrágot az eredeti NBA-s rövidnadrág ihlette. Izzadságelvezető anyagból készül, és az oldalsó zsebek könnyen hozzáférhető tárolóhelyet biztosítanak. A dizájn részletei megegyeznek a csapat pályán látható megjelenésével. Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészter szálak felhasználásával készült.

Megjelenített szín: Game Royal/College Navy/Flat Silver/Fehér

Stílus: AJ5599-480