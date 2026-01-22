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Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág - Game Royal/College Navy/Flat Silver/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Dallas Mavericks Icon Edition

Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág

69,99 €
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Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

A Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman rövidnadrágot az eredeti NBA-s rövidnadrág ihlette. Izzadságelvezető anyagból készül, és az oldalsó zsebek könnyen hozzáférhető tárolóhelyet biztosítanak. A dizájn részletei megegyeznek a csapat pályán látható megjelenésével. Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészter szálak felhasználásával készült.


  • Megjelenített szín: Game Royal/College Navy/Flat Silver/Fehér
  • Stílus: AJ5599-480

Dallas Mavericks Icon Edition

69,99 €

KÉPVISELD A CSAPATODAT.

A Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman rövidnadrágot az eredeti NBA-s rövidnadrág ihlette. Izzadságelvezető anyagból készül, és az oldalsó zsebek könnyen hozzáférhető tárolóhelyet biztosítanak. A dizájn részletei megegyeznek a csapat pályán látható megjelenésével. Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészter szálak felhasználásával készült.

A termék előnyei

  • A Dri-FIT technológia szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről.
  • A duplán kötött anyag könnyű, mégis strapabíró.
  • A szegély hasítékainak köszönhetően szabadon mozoghatsz.

Termékadatok

  • Oldalvarrásba illesztett zsebek
  • 100% újrahasznosított poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Game Royal/College Navy/Flat Silver/Fehér
  • Stílus: AJ5599-480

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Milan723259465

    Skvělý materiál,nádherný design,velikost přesná.

Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág

Dallas Mavericks Icon Edition

69,99 €

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