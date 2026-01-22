Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág

Milan723259465
Skvělý materiál,nádherný design,velikost přesná.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
A Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman rövidnadrágot az eredeti NBA-s rövidnadrág ihlette. Izzadságelvezető anyagból készül, és az oldalsó zsebek könnyen hozzáférhető tárolóhelyet biztosítanak. A dizájn részletei megegyeznek a csapat pályán látható megjelenésével. Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészter szálak felhasználásával készült.
Dallas Mavericks Icon Edition
KÉPVISELD A CSAPATODAT.
A Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman rövidnadrágot az eredeti NBA-s rövidnadrág ihlette. Izzadságelvezető anyagból készül, és az oldalsó zsebek könnyen hozzáférhető tárolóhelyet biztosítanak. A dizájn részletei megegyeznek a csapat pályán látható megjelenésével. Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészter szálak felhasználásával készült.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Milan723259465
Skvělý materiál,nádherný design,velikost přesná.
Dallas Mavericks Icon Edition