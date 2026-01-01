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Nike Crossover Dri-FIT kosárlabdás rövidnadrág nagyobb gyerekeknek - Midnight Navy/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Crossover

Dri-FIT kosárlabdás rövidnadrág nagyobb gyerekeknek

24,99 €
Midnight Navy/Fehér
Fekete/Fehér

A légáteresztő háló és az izzadságelvezető Dri-FIT technológiánk hűsít és kényelmes viseletet biztosít, miközben a pályán futsz ebben a könnyű kosárlabdás rövidnadrágban.


  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Fehér
  • Stílus: IO3380-410

Nike Crossover

24,99 €

A légáteresztő háló és az izzadságelvezető Dri-FIT technológiánk hűsít és kényelmes viseletet biztosít, miközben a pályán futsz ebben a könnyű kosárlabdás rövidnadrágban.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A zsinóros, rugalmas derékrésszel megtalálhatod a tökéletes illeszkedést.

Termékadatok

  • Hímzett Swoosh-logó
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Fehér
  • Stílus: IO3380-410

Méret és fazon

    • A lány modell M-es méretet visel, és 154 cm magas
    • A fiú modell M-es méretet visel, és 127 cm magas
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Crossover Dri-FIT kosárlabdás rövidnadrág nagyobb gyerekeknek

    Nike Crossover

    24,99 €

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