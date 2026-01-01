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Újrahasznosított anyagok
Nike Crossover
Dri-FIT kosárlabdás rövidnadrág nagyobb gyerekeknek
24,99 €
A légáteresztő háló és az izzadságelvezető Dri-FIT technológiánk hűsít és kényelmes viseletet biztosít, miközben a pályán futsz ebben a könnyű kosárlabdás rövidnadrágban.
- Megjelenített szín: Midnight Navy/Fehér
- Stílus: IO3380-410
Nike Crossover
24,99 €
A légáteresztő háló és az izzadságelvezető Dri-FIT technológiánk hűsít és kényelmes viseletet biztosít, miközben a pályán futsz ebben a könnyű kosárlabdás rövidnadrágban.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- A zsinóros, rugalmas derékrésszel megtalálhatod a tökéletes illeszkedést.
Termékadatok
- Hímzett Swoosh-logó
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Midnight Navy/Fehér
- Stílus: IO3380-410
Méret és fazon
- A lány modell M-es méretet visel, és 154 cm magas
- A fiú modell M-es méretet visel, és 127 cm magas
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Crossover
24,99 €