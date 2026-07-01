Nike Crossover \13 cm-es Dri-FIT női kosárlabdás rövidnadrág

Nike Crossover

41,99 € 59,99 € 30% kedvezmény

A legjobb formádat szeretnéd nyújtani? Vedd fel ezt a 13 cm-es rövidnadrágot, amely könnyen felvehető és magas a dereka, így zavartalanul, akadályok nélkül dobálhatod a labdát. A Nike Dri-FIT technológiával készült, így szárazon tart és kényelmes viseletet biztosít, miközben a kombinációkat gyakorlod.

Előnyök A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.