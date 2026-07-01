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Nike Crossover \13 cm-es Dri-FIT női kosárlabdás rövidnadrág - Fekete/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Crossover

\13 cm-es Dri-FIT női kosárlabdás rövidnadrág

30% kedvezmény
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

A legjobb formádat szeretnéd nyújtani? Vedd fel ezt a 13 cm-es rövidnadrágot, amely könnyen felvehető és magas a dereka, így zavartalanul, akadályok nélkül dobálhatod a labdát. A Nike Dri-FIT technológiával készült, így szárazon tart és kényelmes viseletet biztosít, miközben a kombinációkat gyakorlod.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: II4240-010

Nike Crossover

30% kedvezmény

A legjobb formádat szeretnéd nyújtani? Vedd fel ezt a 13 cm-es rövidnadrágot, amely könnyen felvehető és magas a dereka, így zavartalanul, akadályok nélkül dobálhatod a labdát. A Nike Dri-FIT technológiával készült, így szárazon tart és kényelmes viseletet biztosít, miközben a kombinációkat gyakorlod.

Előnyök

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Termékadatok

  • Zseb helye: oldalsó
  • Zseb típusa: kézmelegítő
  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Bélés: 100% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: II4240-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Σούπερ!!

    Maria684354852

    Πολύ καλή ποιότητα υφάσματος,άνετο και δροσερό για το καλοκαίρι. Το συστήνω!!

Nike Crossover \13 cm-es Dri-FIT női kosárlabdás rövidnadrág

Nike Crossover

30% kedvezmény

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