Nike Crossover \13 cm-es Dri-FIT női kosárlabdás rövidnadrág

Σούπερ!!
Maria684354852
Πολύ καλή ποιότητα υφάσματος,άνετο και δροσερό για το καλοκαίρι. Το συστήνω!!
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
A legjobb formádat szeretnéd nyújtani? Vedd fel ezt a 13 cm-es rövidnadrágot, amely könnyen felvehető és magas a dereka, így zavartalanul, akadályok nélkül dobálhatod a labdát. A Nike Dri-FIT technológiával készült, így szárazon tart és kényelmes viseletet biztosít, miközben a kombinációkat gyakorlod.
Nike Crossover
A legjobb formádat szeretnéd nyújtani? Vedd fel ezt a 13 cm-es rövidnadrágot, amely könnyen felvehető és magas a dereka, így zavartalanul, akadályok nélkül dobálhatod a labdát. A Nike Dri-FIT technológiával készült, így szárazon tart és kényelmes viseletet biztosít, miközben a kombinációkat gyakorlod.
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Σούπερ!!
Maria684354852
Πολύ καλή ποιότητα υφάσματος,άνετο και δροσερό για το καλοκαίρι. Το συστήνω!!
Nike Crossover