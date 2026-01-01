 
1 / 7. kép
CR7 Academy Dri-FIT futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek - Volt/Fekete/Fekete

Újrahasznosított anyagok

CR7 Academy

Nike Dri-FIT futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek

34,99 €

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Száguldj a kapu felé Ronaldo sebességével, miközben a képességeidet csiszolod a pályán. Ezt a kötött rövidnadrágot izzadságelvezető Dri-FIT technológiával láttuk el, hogy szárazon tartson, és kényelmet nyújtson.


  • Megjelenített szín: Volt/Fekete/Fekete
  • Stílus: HF4346-702

CR7 Academy

34,99 €

Száguldj a kapu felé Ronaldo sebességével, miközben a képességeidet csiszolod a pályán. Ezt a kötött rövidnadrágot izzadságelvezető Dri-FIT technológiával láttuk el, hogy szárazon tartson, és kényelmet nyújtson.

A termék előnyei

  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A zsinóros, rugalmas derékrésszel megtalálhatod a tökéletes illeszkedést.
  • A hálós oldalpanelek fokozzák a szellőzést.

Termékadatok

  • Fő alkotórész/Háló: 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Volt/Fekete/Fekete
  • Stílus: HF4346-702

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: CR7 Academy.

    CR7 Academy Dri-FIT futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek

    CR7 Academy

    34,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed

    Item 3 of 17