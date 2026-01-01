CR7 Academy Dri-FIT futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek

Újrahasznosított anyagok
CR7 Academy
Nike Dri-FIT futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Száguldj a kapu felé Ronaldo sebességével, miközben a képességeidet csiszolod a pályán. Ezt a kötött rövidnadrágot izzadságelvezető Dri-FIT technológiával láttuk el, hogy szárazon tartson, és kényelmet nyújtson.
- Megjelenített szín: Volt/Fekete/Fekete
- Stílus: HF4346-702
CR7 Academy
Száguldj a kapu felé Ronaldo sebességével, miközben a képességeidet csiszolod a pályán. Ezt a kötött rövidnadrágot izzadságelvezető Dri-FIT technológiával láttuk el, hogy szárazon tartson, és kényelmet nyújtson.
A termék előnyei
- A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- A zsinóros, rugalmas derékrésszel megtalálhatod a tökéletes illeszkedést.
- A hálós oldalpanelek fokozzák a szellőzést.
Termékadatok
- Fő alkotórész/Háló: 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Volt/Fekete/Fekete
- Stílus: HF4346-702
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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CR7 Academy