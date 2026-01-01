CR7 Academy Dri-FIT futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek

Száguldj a kapu felé Ronaldo sebességével, miközben a képességeidet csiszolod a pályán. Ezt a kötött rövidnadrágot izzadságelvezető Dri-FIT technológiával láttuk el, hogy szárazon tartson, és kényelmet nyújtson.

Megjelenített szín: Volt/Fekete/Fekete

Stílus: HF4346-702