 
1 / 8. kép
Nike Court Vision SE férficipő - Rattan/Rocky Tan/Mink Brown

Nike Court Vision SE

Férficipő

84,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Imádod a 80-as évek kosárlabdájának retró stílusát? Ismerd meg a Court Visiont! A változat a terepmintás textilt és a műbőrt gumi csészetalppal kombinálja, így a múlt legikonikusabb sziluettjei által ihletett egész napos kényelmet nyújtja.


  • Megjelenített szín: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Stílus: IV5722-200

Nike Court Vision SE

84,99 €

Imádod a 80-as évek kosárlabdájának retró stílusát? Ismerd meg a Court Visiont! A változat a terepmintás textilt és a műbőrt gumi csészetalppal kombinálja, így a múlt legikonikusabb sziluettjei által ihletett egész napos kényelmet nyújtja.

Előnyök

  • A lábujjaknál és a cipő oldalán lévő perforációk fokozzák a szellőzést.
  • A textil és szintetikus bőr felsőrész fokozza a tartósságot.

Termékadatok

  • Párnázott szár
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Stílus: IV5722-200

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (2)

5 csillag

  • Nickff2a3e3801814ea08d23f919c903aa0c

    Nike always represents with quality design, look and comfort! A++

  • Couldn't Pass these Up

    Felicia964454489

    I love these shoes. They fit well and I LOVE all things camo!!!

Nike Court Vision SE férficipő

Nike Court Vision SE

84,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed

Item 3 of 6