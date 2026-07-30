Nike Court Vision SE férficipő

Imádod a 80-as évek kosárlabdájának retró stílusát? Ismerd meg a Court Visiont! A változat a terepmintás textilt és a műbőrt gumi csészetalppal kombinálja, így a múlt legikonikusabb sziluettjei által ihletett egész napos kényelmet nyújtja.

Megjelenített szín: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown

Stílus: IV5722-200