Nike Court Vision SE férficipő

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Nike always represents with quality design, look and comfort! A++
Imádod a 80-as évek kosárlabdájának retró stílusát? Ismerd meg a Court Visiont! A változat a terepmintás textilt és a műbőrt gumi csészetalppal kombinálja, így a múlt legikonikusabb sziluettjei által ihletett egész napos kényelmet nyújtja.
Nike Court Vision SE
Imádod a 80-as évek kosárlabdájának retró stílusát? Ismerd meg a Court Visiont! A változat a terepmintás textilt és a műbőrt gumi csészetalppal kombinálja, így a múlt legikonikusabb sziluettjei által ihletett egész napos kényelmet nyújtja.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
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Nike always represents with quality design, look and comfort! A++
Couldn't Pass these Up
Felicia964454489
I love these shoes. They fit well and I LOVE all things camo!!!
Nike Court Vision SE