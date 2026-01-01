Nike Court Vision Low hasított bőr, prémium
Férficipő
A 80-as évekbeli kosárlabda fastbreak stílusa és a mai játék gyors tempójú kultúrája találkozik a Nike Court Vision Low cipőben. A sima velúr felsőrész a retró kosaras edzőcipőket prémium csavarral ötvözi, a klasszikus gumi csészetalp pedig a múlt ikonikus sziluettjein volt látható.
- Megjelenített szín: Wheat/Flax/Wheat
- Stílus: IQ9749-700
Nike Court Vision Low hasított bőr, prémium
A 80-as évekbeli kosárlabda fastbreak stílusa és a mai játék gyors tempójú kultúrája találkozik a Nike Court Vision Low cipőben. A sima velúr felsőrész a retró kosaras edzőcipőket prémium csavarral ötvözi, a klasszikus gumi csészetalp pedig a múlt ikonikus sziluettjein volt látható.
Előnyök
- A hasított bőr felsőrész idővel eléri a tökéletességet.
- A lábujjaknál és a cipő oldalán lévő perforációk fokozzák a szellőzést.
Termékadatok
- Valódi bőr felsőrész
- Gumi külsőtalp
- Megjelenített szín: Wheat/Flax/Wheat
- Stílus: IQ9749-700
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Court Vision Low hasított bőr, prémium