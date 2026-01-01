Nike Court Vision Low hasított bőr, prémium férficipő

A 80-as évekbeli kosárlabda fastbreak stílusa és a mai játék gyors tempójú kultúrája találkozik a Nike Court Vision Low cipőben. A sima velúr felsőrész a retró kosaras edzőcipőket prémium csavarral ötvözi, a klasszikus gumi csészetalp pedig a múlt ikonikus sziluettjein volt látható.

Megjelenített szín: Wheat/Flax/Wheat

Stílus: IQ9749-700