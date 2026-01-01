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Nike Court Vision Low hasított bőr, prémium férficipő - Wheat/Flax/Wheat

Nike Court Vision Low hasított bőr, prémium

Férficipő

84,99 €
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A 80-as évekbeli kosárlabda fastbreak stílusa és a mai játék gyors tempójú kultúrája találkozik a Nike Court Vision Low cipőben. A sima velúr felsőrész a retró kosaras edzőcipőket prémium csavarral ötvözi, a klasszikus gumi csészetalp pedig a múlt ikonikus sziluettjein volt látható.


  • Megjelenített szín: Wheat/Flax/Wheat
  • Stílus: IQ9749-700

Nike Court Vision Low hasított bőr, prémium

84,99 €

A 80-as évekbeli kosárlabda fastbreak stílusa és a mai játék gyors tempójú kultúrája találkozik a Nike Court Vision Low cipőben. A sima velúr felsőrész a retró kosaras edzőcipőket prémium csavarral ötvözi, a klasszikus gumi csészetalp pedig a múlt ikonikus sziluettjein volt látható.

Előnyök

  • A hasított bőr felsőrész idővel eléri a tökéletességet.
  • A lábujjaknál és a cipő oldalán lévő perforációk fokozzák a szellőzést.

Termékadatok

  • Valódi bőr felsőrész
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Wheat/Flax/Wheat
  • Stílus: IQ9749-700

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Court Vision Low hasított bőr, prémium férficipő

    Nike Court Vision Low hasított bőr, prémium

    84,99 €

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