Nike Court Vision Low férficipő

Beautiful
Abel871517591
Nice sneaker for every occasion. I love it
Imádod a 80-as évek kosárlabdájának retró stílusát? Ismerd meg a Court Visiont! A műbőrt gumi csészetalppal kombinálja, így a múlt legikonikusabb sziluettjei által ihletett egész napos kényelmet nyújta.
Nike Court Vision Low
Imádod a 80-as évek kosárlabdájának retró stílusát? Ismerd meg a Court Visiont! A műbőrt gumi csészetalppal kombinálja, így a múlt legikonikusabb sziluettjei által ihletett egész napos kényelmet nyújta.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Beautiful
Abel871517591
Nice sneaker for every occasion. I love it
Altijd goed
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Voor mij mijn 4 de keer Court, deze vind ik bijzonder mooi!
Nike Court Vision Low