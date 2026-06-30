Nike Court Vision Low férficipő

Imádod a 80-as évek kosárlabdájának retró stílusát? Ismerd meg a Court Visiont! A műbőrt gumi csészetalppal kombinálja, így a múlt legikonikusabb sziluettjei által ihletett egész napos kényelmet nyújta.

Megjelenített szín: Summit White/Silver Sage/Fekete

Stílus: IM0459-104