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Nike Court Vision Low férficipő - Summit White/Silver Sage/Fekete

Nike Court Vision Low

Férficipő

79,99 €
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Imádod a 80-as évek kosárlabdájának retró stílusát? Ismerd meg a Court Visiont! A műbőrt gumi csészetalppal kombinálja, így a múlt legikonikusabb sziluettjei által ihletett egész napos kényelmet nyújta.


  • Megjelenített szín: Summit White/Silver Sage/Fekete
  • Stílus: IM0459-104

Nike Court Vision Low

79,99 €

Imádod a 80-as évek kosárlabdájának retró stílusát? Ismerd meg a Court Visiont! A műbőrt gumi csészetalppal kombinálja, így a múlt legikonikusabb sziluettjei által ihletett egész napos kényelmet nyújta.

Előnyök

  • A textil és műbőr felsőrész strapabíró és kényelmes.
  • A lábujjrészen és a cipő oldalán lévő perforációk fokozzák a szellőzést.
  • A teljes csészetalpöltéssel készült gumitalp kivételesen tartós.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Summit White/Silver Sage/Fekete
  • Stílus: IM0459-104

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (2)

5 csillag

  • Beautiful

    Abel871517591

    Nice sneaker for every occasion. I love it

  • Altijd goed

    johnbc563c7888a1942868d8abdb014886033

    Voor mij mijn 4 de keer Court, deze vind ik bijzonder mooi!

Nike Court Vision Low férficipő

Nike Court Vision Low

79,99 €

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