Nike Court Borough Mid 2 cipő babáknak

Great Store
AaronH778789036
They’re great and my grandson love dem boss on his foot too
Az apróságod sztárnak fogja érezni magát a pályán kívül a Nike Court Borough Mid 2 cipőben. A klasszikus, középmagas szárú dizájn tartós bőrből készült a prémium megjelenés és érzet jegyében. A tépőzárnak köszönhetően a cipő könnyen fel- és levehető.
Nike Court Borough Mid 2
ALL-STAR KÉNYELEM.
Az apróságod sztárnak fogja érezni magát a pályán kívül a Nike Court Borough Mid 2 cipőben. A klasszikus, középmagas szárú dizájn tartós bőrből készült a prémium megjelenés és érzet jegyében. A tépőzárnak köszönhetően a cipő könnyen fel- és levehető.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.9 csillag
Great Store
AaronH778789036
They’re great and my grandson love dem boss on his foot too
SuperStar2
Really cute! Our daughter spotted these online and started dancing she like them so much. After we received them, she has worn them almost everyday.
Love it
QuintazW656454241
Perfect shoe for a toddler Fits great and very versatile with many of her clothes
Nike Court Borough Mid 2
Fedezd fel a babáknak és totyogóknak készült Nike Court Borough Mid 2 cipőt
Ez a klasszikus magas szárú dizájn strapabíró, könnyen tisztítható bőrből készült, és két tépőzáras pánttal is elláttuk a biztos, könnyed illeszkedésért.
A boka és a nyelv körüli puha párnázás extra kényelmet nyújt a totyogóknak.