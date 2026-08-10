Nike Court Borough Mid 2 cipő babáknak

Az apróságod sztárnak fogja érezni magát a pályán kívül a Nike Court Borough Mid 2 cipőben. A klasszikus, középmagas szárú dizájn tartós bőrből készült a prémium megjelenés és érzet jegyében. A tépőzárnak köszönhetően a cipő könnyen fel- és levehető.

Megjelenített szín: Fehér/Fehér/Fehér

Stílus: CD7784-100