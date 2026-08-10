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Nike Court Borough Mid 2 cipő babáknak - Fehér/Fehér/Fehér

Nike Court Borough Mid 2

Cipő babáknak

49,99 €
Fehér/Fehér/Fehér
Fekete/Fekete/Fehér
Fehér/Picante Red/Barely Volt/Current Blue
Fehér/Pink Foam
Fekete/Fekete/Fekete
Fehér/Fehér/Fehér
Fehér/Fekete
Grey Fog/Iron Grey/Volt/Game Royal
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
  • A szokottnál kisebb méret; javasoljuk, hogy rendelj egy teljes mérettel nagyobbat

Az apróságod sztárnak fogja érezni magát a pályán kívül a Nike Court Borough Mid 2 cipőben. A klasszikus, középmagas szárú dizájn tartós bőrből készült a prémium megjelenés és érzet jegyében. A tépőzárnak köszönhetően a cipő könnyen fel- és levehető.


  • Megjelenített szín: Fehér/Fehér/Fehér
  • Stílus: CD7784-100

Nike Court Borough Mid 2

49,99 €

ALL-STAR KÉNYELEM.

Az apróságod sztárnak fogja érezni magát a pályán kívül a Nike Court Borough Mid 2 cipőben. A klasszikus, középmagas szárú dizájn tartós bőrből készült a prémium megjelenés és érzet jegyében. A tépőzárnak köszönhetően a cipő könnyen fel- és levehető.

A termék előnyei

  • A bőr tartós, és könnyen tisztítható.
  • Az elasztikus fűző és a tépőzár révén a cipő könnyen fel- és levehető.
  • A nyelv és a boka körül párnázás extra kényelmet nyújt.
  • A talpon lévő barázdák rugalmassá teszik a cipőt.

Termékadatok

  • A csészetalp kialakítás klasszikus megjelenést és érzetet nyújt
  • Megjelenített szín: Fehér/Fehér/Fehér
  • Stílus: CD7784-100

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (386)

4.9 csillag

  • Great Store

    AaronH778789036

    They’re great and my grandson love dem boss on his foot too

  • SuperStar2

    Really cute! Our daughter spotted these online and started dancing she like them so much. After we received them, she has worn them almost everyday.

  • Love it

    QuintazW656454241

    Perfect shoe for a toddler Fits great and very versatile with many of her clothes

Nike Court Borough Mid 2 cipő babáknak

Nike Court Borough Mid 2

49,99 €

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Item 3 of 9

Fedezd fel a babáknak és totyogóknak készült Nike Court Borough Mid 2 cipőt

Strapabíró és könnyed

Ez a klasszikus magas szárú dizájn strapabíró, könnyen tisztítható bőrből készült, és két tépőzáras pánttal is elláttuk a biztos, könnyed illeszkedésért.

Extra párnázás

A boka és a nyelv körüli puha párnázás extra kényelmet nyújt a totyogóknak.