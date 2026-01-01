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Nike Cortez By You egyedi cipő - Többszínű/Többszínű

Nike Cortez By You

Egyedi cipő

119,99 €
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Ez a termék jelenleg nem kapható

Ez a Cortez a kiegészítőkről szól. A hasított bőr, nejlon és bőr anyagokhoz Los Angeles színeiből és látványából ihletet merítő, klasszikus, semleges színek és álomszép pasztellszínek közül választhatsz. Tedd rá az i-re a pontot egy bőrből, lakkbőrből vagy elbűvölően édes rózsaszín fémes anyagból készült különleges Swoosh logóval. Szabd testre a cipő minden részét a hátsó fültől kezdve a fűződíszig, amely aranysárga és ezüst színben kapható.


  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
  • Stílus: FV9523-900

Nike Cortez By You

119,99 €

Ez a Cortez a kiegészítőkről szól. A hasított bőr, nejlon és bőr anyagokhoz Los Angeles színeiből és látványából ihletet merítő, klasszikus, semleges színek és álomszép pasztellszínek közül választhatsz. Tedd rá az i-re a pontot egy bőrből, lakkbőrből vagy elbűvölően édes rózsaszín fémes anyagból készült különleges Swoosh logóval. Szabd testre a cipő minden részét a hátsó fültől kezdve a fűződíszig, amely aranysárga és ezüst színben kapható.

Te melyik alapot választod?

Válassz a teljesen hasított bőr, a teljesen bőr vagy a nejlonkeverék közül, hogy elérd a tökéletes megjelenést.

Légy színes

Válassz klasszikusan sportos színösszeállítást, vagy testesítsd meg a Los Angeles-i stílust koptatott pasztellszínekkel.

Tedd személyessé

A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Engedd szabadjára a kreativitásodat a hátsó fülre helyezhető rózsamintával, szívmintával vagy személyre szabott üzenettel. Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.

További előnyök

  • A 72-es eredeti modell ihlette, ikonikus ékbetéttel ellátott hab középtalp a menetre kész kényelmet klasszikus retró stílussal ötvözi.
  • A halszálkamintás külsőtalp nemcsak kiváló tapadást biztosít, hanem stílusra is illik a Nike örökségéhez.
  • A párnázott, alacsony szár elegáns megjelenést nyújt, és rendkívül kényelmes.

Termékadatok

  • Tagjaink egyediek, és a te cipőd is az. Minden pár egyenként, kézzel készül. A jó dolgokra érdemes várni.
  • 3D-s szerkesztőnkkel láthatod, hogyan kel életre az alkotásod, miközben a különféle dizájnlehetőségekkel kísérletezel.
  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
  • Stílus: FV9523-900

A Cortez története

A Nike Cortezt 1972-ben tervezte a Nike társalapítója, Bill Bowerman azzal a céllal, hogy minden addiginál könnyebb és kényelmesebb futócipőt alkosson. Gyorsan a legnépszerűbb futócipővé vált az USA-ban, és utánozhatatlan, ikonikus szereplővé nőtte ki magát a popkultúrában.

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    Nike Cortez By You egyedi cipő

    Nike Cortez By You

    119,99 €

    További információ

      Ez egy személyre szabott termék. A személyre szabott termékmegrendelések 15 perc elteltével nem mondhatók le, és nem küldhetők vissza, kivéve, ha a termék hibás.

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