Nike Cortez By You egyedi cipő

Nike Cortez By You

119,99 €

Ez a Cortez a kiegészítőkről szól. A hasított bőr, nejlon és bőr anyagokhoz Los Angeles színeiből és látványából ihletet merítő, klasszikus, semleges színek és álomszép pasztellszínek közül választhatsz. Tedd rá az i-re a pontot egy bőrből, lakkbőrből vagy elbűvölően édes rózsaszín fémes anyagból készült különleges Swoosh logóval. Szabd testre a cipő minden részét a hátsó fültől kezdve a fűződíszig, amely aranysárga és ezüst színben kapható.

Te melyik alapot választod?

Válassz a teljesen hasított bőr, a teljesen bőr vagy a nejlonkeverék közül, hogy elérd a tökéletes megjelenést.

Légy színes

Válassz klasszikusan sportos színösszeállítást, vagy testesítsd meg a Los Angeles-i stílust koptatott pasztellszínekkel.

Tedd személyessé

A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Engedd szabadjára a kreativitásodat a hátsó fülre helyezhető rózsamintával, szívmintával vagy személyre szabott üzenettel. Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.