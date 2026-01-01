Nike Cortez By You
Egyedi cipő
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Ez a Cortez a kiegészítőkről szól. A hasított bőr, nejlon és bőr anyagokhoz Los Angeles színeiből és látványából ihletet merítő, klasszikus, semleges színek és álomszép pasztellszínek közül választhatsz. Tedd rá az i-re a pontot egy bőrből, lakkbőrből vagy elbűvölően édes rózsaszín fémes anyagból készült különleges Swoosh logóval. Szabd testre a cipő minden részét a hátsó fültől kezdve a fűződíszig, amely aranysárga és ezüst színben kapható.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
- Stílus: FV9523-900
Nike Cortez By You
Ez a Cortez a kiegészítőkről szól. A hasított bőr, nejlon és bőr anyagokhoz Los Angeles színeiből és látványából ihletet merítő, klasszikus, semleges színek és álomszép pasztellszínek közül választhatsz. Tedd rá az i-re a pontot egy bőrből, lakkbőrből vagy elbűvölően édes rózsaszín fémes anyagból készült különleges Swoosh logóval. Szabd testre a cipő minden részét a hátsó fültől kezdve a fűződíszig, amely aranysárga és ezüst színben kapható.
Te melyik alapot választod?
Válassz a teljesen hasított bőr, a teljesen bőr vagy a nejlonkeverék közül, hogy elérd a tökéletes megjelenést.
Légy színes
Válassz klasszikusan sportos színösszeállítást, vagy testesítsd meg a Los Angeles-i stílust koptatott pasztellszínekkel.
Tedd személyessé
A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Engedd szabadjára a kreativitásodat a hátsó fülre helyezhető rózsamintával, szívmintával vagy személyre szabott üzenettel. Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.
További előnyök
- A 72-es eredeti modell ihlette, ikonikus ékbetéttel ellátott hab középtalp a menetre kész kényelmet klasszikus retró stílussal ötvözi.
- A halszálkamintás külsőtalp nemcsak kiváló tapadást biztosít, hanem stílusra is illik a Nike örökségéhez.
- A párnázott, alacsony szár elegáns megjelenést nyújt, és rendkívül kényelmes.
Termékadatok
- Tagjaink egyediek, és a te cipőd is az. Minden pár egyenként, kézzel készül. A jó dolgokra érdemes várni.
- 3D-s szerkesztőnkkel láthatod, hogyan kel életre az alkotásod, miközben a különféle dizájnlehetőségekkel kísérletezel.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
- Stílus: FV9523-900
A Cortez története
A Nike Cortezt 1972-ben tervezte a Nike társalapítója, Bill Bowerman azzal a céllal, hogy minden addiginál könnyebb és kényelmesebb futócipőt alkosson. Gyorsan a legnépszerűbb futócipővé vált az USA-ban, és utánozhatatlan, ikonikus szereplővé nőtte ki magát a popkultúrában.
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Nike Cortez By You
További információ
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