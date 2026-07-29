Nike Control futball-labda

Az innovatív OMNISculpt technológiánkkal készült Control futball-labda a burkolatába préselt barázdák révén minden lövésnél pontosabb repülési ívet biztosít. A rövidebb, lépcsőzetes varratokkal készült négypaneles szerkezet nagyobb rúgófelületet és gömbölyűbb labdaformát eredményez. Az All Conditions Control (ACC) technológia a tapadós textúrájával nedves és száraz körülmények között is helytáll.

Megjelenített szín: Fehér/Bright Crimson/Anthracite/Fekete

Stílus: IQ0618-100