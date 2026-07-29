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Nike Control futball-labda - Fehér/Bright Crimson/Anthracite/Fekete

Nike Control

Futball-labda

139,99 €

Az innovatív OMNISculpt technológiánkkal készült Control futball-labda a burkolatába préselt barázdák révén minden lövésnél pontosabb repülési ívet biztosít. A rövidebb, lépcsőzetes varratokkal készült négypaneles szerkezet nagyobb rúgófelületet és gömbölyűbb labdaformát eredményez. Az All Conditions Control (ACC) technológia a tapadós textúrájával nedves és száraz körülmények között is helytáll.


  • Megjelenített szín: Fehér/Bright Crimson/Anthracite/Fekete
  • Stílus: IQ0618-100

Nike Control

139,99 €

Az innovatív OMNISculpt technológiánkkal készült Control futball-labda a burkolatába préselt barázdák révén minden lövésnél pontosabb repülési ívet biztosít. A rövidebb, lépcsőzetes varratokkal készült négypaneles szerkezet nagyobb rúgófelületet és gömbölyűbb labdaformát eredményez. Az All Conditions Control (ACC) technológia a tapadós textúrájával nedves és száraz körülmények között is helytáll.

Előnyök

  • A kontrasztos színek biztosítják a labda kiváló láthatóságát.
  • A tinta speciális elhelyezése tapadást biztosít, miközben fokozza az aerodinamikai tulajdonságokat.

Termékadatok

  • 37% poliuretán (PU)/33% gumi/20% poliészter/10% műselyem
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér/Bright Crimson/Anthracite/Fekete
  • Stílus: IQ0618-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Awesome sauce

    parisj750639359

    This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended

Nike Control futball-labda

Nike Control

139,99 €

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