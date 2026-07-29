Nike Control futball-labda

Awesome sauce
parisj750639359
This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
Az innovatív OMNISculpt technológiánkkal készült Control futball-labda a burkolatába préselt barázdák révén minden lövésnél pontosabb repülési ívet biztosít. A rövidebb, lépcsőzetes varratokkal készült négypaneles szerkezet nagyobb rúgófelületet és gömbölyűbb labdaformát eredményez. Az All Conditions Control (ACC) technológia a tapadós textúrájával nedves és száraz körülmények között is helytáll.
Nike Control
Az innovatív OMNISculpt technológiánkkal készült Control futball-labda a burkolatába préselt barázdák révén minden lövésnél pontosabb repülési ívet biztosít. A rövidebb, lépcsőzetes varratokkal készült négypaneles szerkezet nagyobb rúgófelületet és gömbölyűbb labdaformát eredményez. Az All Conditions Control (ACC) technológia a tapadós textúrájával nedves és száraz körülmények között is helytáll.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Awesome sauce
parisj750639359
This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
Nike Control