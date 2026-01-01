Nike Commuter Elite
Hátizsák (15 l)
Fuss magabiztosan a Nike Commuter Elite hátizsákkal. Úgy terveztük, hogy futás közben is a helyén maradjon, a szegycsont- és derékpántok pedig teljesen állíthatóak, hogy megtaláld az ideális illeszkedést. A mellény vízhatlan zsebében elfér a telefonod, továbbá kompatibilis vizestasakokkal és fényvisszaverő részletekkel is rendelkezik.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Silver
- Stílus: HM7000-084
Nike Commuter Elite
Fuss magabiztosan a Nike Commuter Elite hátizsákkal. Úgy terveztük, hogy futás közben is a helyén maradjon, a szegycsont- és derékpántok pedig teljesen állíthatóak, hogy megtaláld az ideális illeszkedést. A mellény vízhatlan zsebében elfér a telefonod, továbbá kompatibilis vizestasakokkal és fényvisszaverő részletekkel is rendelkezik.
Termékadatok
- A víztasak külön kapható
- Vízálló
- Fényvisszaverő részletek
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Silver
- Stílus: HM7000-084
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Commuter Elite