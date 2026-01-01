Nike Commuter Elite hátizsák (15 l)

Fuss magabiztosan a Nike Commuter Elite hátizsákkal. Úgy terveztük, hogy futás közben is a helyén maradjon, a szegycsont- és derékpántok pedig teljesen állíthatóak, hogy megtaláld az ideális illeszkedést. A mellény vízhatlan zsebében elfér a telefonod, továbbá kompatibilis vizestasakokkal és fényvisszaverő részletekkel is rendelkezik.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Silver

Stílus: HM7000-084