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Nike Commuter Elite hátizsák (15 l) - Fekete/Fekete/Silver

Nike Commuter Elite

Hátizsák (15 l)

99,99 €
EGY MÉRET

Fuss magabiztosan a Nike Commuter Elite hátizsákkal. Úgy terveztük, hogy futás közben is a helyén maradjon, a szegycsont- és derékpántok pedig teljesen állíthatóak, hogy megtaláld az ideális illeszkedést. A mellény vízhatlan zsebében elfér a telefonod, továbbá kompatibilis vizestasakokkal és fényvisszaverő részletekkel is rendelkezik.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Silver
  • Stílus: HM7000-084

Nike Commuter Elite

99,99 €

Fuss magabiztosan a Nike Commuter Elite hátizsákkal. Úgy terveztük, hogy futás közben is a helyén maradjon, a szegycsont- és derékpántok pedig teljesen állíthatóak, hogy megtaláld az ideális illeszkedést. A mellény vízhatlan zsebében elfér a telefonod, továbbá kompatibilis vizestasakokkal és fényvisszaverő részletekkel is rendelkezik.

Termékadatok

  • A víztasak külön kapható
  • Vízálló
  • Fényvisszaverő részletek
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Silver
  • Stílus: HM7000-084

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Commuter Elite hátizsák (15 l)

    Nike Commuter Elite

    99,99 €

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