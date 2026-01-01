Nike Commute válltáska (20 l)

A divat és a funkcionalitás találkozása a modern ingázó számára. A divatos táska fő rekeszében egy puhán bélelt laptoprekesz kapott helyet, hogy biztonságban és rendezetten tarthasd a technológiai eszközeidet. Az elülső cipzáras zseb gyors hozzáférést biztosít a kisebb, nélkülözhetetlen tárgyakhoz, míg az oldalsó, cipzáras és bővíthető zsebben kényelmesen elfér a legtöbb nagyméretű kulacs. A fényvisszaverő részletek feltűnő bevonatot hoznak létre.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Reflect Silver

Stílus: IQ1283-010