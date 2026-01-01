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Nike Commute válltáska (20 l) - Fekete/Fekete/Reflect Silver

Újrahasznosított anyagok

Nike Commute

Válltáska (20 l)

59,99 €
Fekete/Fekete/Reflect Silver
Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
EGY MÉRET

A divat és a funkcionalitás találkozása a modern ingázó számára. A divatos táska fő rekeszében egy puhán bélelt laptoprekesz kapott helyet, hogy biztonságban és rendezetten tarthasd a technológiai eszközeidet. Az elülső cipzáras zseb gyors hozzáférést biztosít a kisebb, nélkülözhetetlen tárgyakhoz, míg az oldalsó, cipzáras és bővíthető zsebben kényelmesen elfér a legtöbb nagyméretű kulacs. A fényvisszaverő részletek feltűnő bevonatot hoznak létre.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Reflect Silver
  • Stílus: IQ1283-010

Nike Commute

59,99 €

A divat és a funkcionalitás találkozása a modern ingázó számára. A divatos táska fő rekeszében egy puhán bélelt laptoprekesz kapott helyet, hogy biztonságban és rendezetten tarthasd a technológiai eszközeidet. Az elülső cipzáras zseb gyors hozzáférést biztosít a kisebb, nélkülözhetetlen tárgyakhoz, míg az oldalsó, cipzáras és bővíthető zsebben kényelmesen elfér a legtöbb nagyméretű kulacs. A fényvisszaverő részletek feltűnő bevonatot hoznak létre.

Előnyök

  • A levehető vállpánt és a nagy fogantyúk lehetővé teszik, hogy többféleképpen hordd.
  • A levehető mini táskában rendszerezetten tárolhatod a kisebb tárgyakat.
  • Belső rekeszében elfér egy max. 15 colos laptop.

Termékadatok

  • 30,5 cm (sz.) × 40,5 cm (ma.) × 15 cm (mé.)
  • Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 95% poliészter/5% nejlon. Érmezseb: fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 100% poliészter.
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Reflect Silver
  • Stílus: IQ1283-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Commute válltáska (20 l)

    Nike Commute

    59,99 €

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