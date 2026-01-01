Újrahasznosított anyagok
Nike Commute
Válltáska (20 l)
A divat és a funkcionalitás találkozása a modern ingázó számára. A divatos táska fő rekeszében egy puhán bélelt laptoprekesz kapott helyet, hogy biztonságban és rendezetten tarthasd a technológiai eszközeidet. Az elülső cipzáras zseb gyors hozzáférést biztosít a kisebb, nélkülözhetetlen tárgyakhoz, míg az oldalsó, cipzáras és bővíthető zsebben kényelmesen elfér a legtöbb nagyméretű kulacs. A fényvisszaverő részletek feltűnő bevonatot hoznak létre.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Reflect Silver
- Stílus: IQ1283-010
Nike Commute
A divat és a funkcionalitás találkozása a modern ingázó számára. A divatos táska fő rekeszében egy puhán bélelt laptoprekesz kapott helyet, hogy biztonságban és rendezetten tarthasd a technológiai eszközeidet. Az elülső cipzáras zseb gyors hozzáférést biztosít a kisebb, nélkülözhetetlen tárgyakhoz, míg az oldalsó, cipzáras és bővíthető zsebben kényelmesen elfér a legtöbb nagyméretű kulacs. A fényvisszaverő részletek feltűnő bevonatot hoznak létre.
Előnyök
- A levehető vállpánt és a nagy fogantyúk lehetővé teszik, hogy többféleképpen hordd.
- A levehető mini táskában rendszerezetten tárolhatod a kisebb tárgyakat.
- Belső rekeszében elfér egy max. 15 colos laptop.
Termékadatok
- 30,5 cm (sz.) × 40,5 cm (ma.) × 15 cm (mé.)
- Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 95% poliészter/5% nejlon. Érmezseb: fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 100% poliészter.
- Csak lemosható
- Importált
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Reflect Silver
- Stílus: IQ1283-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Commute