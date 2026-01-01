Újrahasznosított anyagok
Nike Commute
Vállszíjas táska (8 l)
A divat és a funkcionalitás találkozása a modern ingázó számára. Ennek a divatos válltáskának a fő rekesze plüss bélésű táblagépzsebbel rendelkezik, amely segít biztonságban és rendezetten tartani a kisebb elektronikai eszközeidet. A fényvisszaverő részletek feltűnő bevonatot hoznak létre.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Reflect Silver
- Stílus: IQ1285-010
Nike Commute
A divat és a funkcionalitás találkozása a modern ingázó számára. Ennek a divatos válltáskának a fő rekesze plüss bélésű táblagépzsebbel rendelkezik, amely segít biztonságban és rendezetten tartani a kisebb elektronikai eszközeidet. A fényvisszaverő részletek feltűnő bevonatot hoznak létre.
Előnyök
- Az átalakítható vállpánt révén a jobb vagy a bal oldaladon is viselheted.
- A párnázott hátpanel és a vállpánt fokozzák a kényelmet.
- A külső hurkokkal könnyen felakaszthatod, majd gyorsan le is kaphatod.
- A levehető mini táskában rendszerezetten tárolhatod a kisebb tárgyakat.
Termékadatok
- 23 cm (szé.) x 38 cm (ma.) x 7,5 cm (mé.)
- Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 100% poliészter. Érmetartó: 59% nejlon/41% poliészter. Bélés: 100% poliészter.
- Csak lemosható
- Importált
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Reflect Silver
- Stílus: IQ1285-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Commute