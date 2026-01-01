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Nike Commute vállszíjas táska (8 l) - Fekete/Fekete/Reflect Silver

Újrahasznosított anyagok

Nike Commute

Vállszíjas táska (8 l)

49,99 €
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A divat és a funkcionalitás találkozása a modern ingázó számára. Ennek a divatos válltáskának a fő rekesze plüss bélésű táblagépzsebbel rendelkezik, amely segít biztonságban és rendezetten tartani a kisebb elektronikai eszközeidet. A fényvisszaverő részletek feltűnő bevonatot hoznak létre.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Reflect Silver
  • Stílus: IQ1285-010

Nike Commute

49,99 €

A divat és a funkcionalitás találkozása a modern ingázó számára. Ennek a divatos válltáskának a fő rekesze plüss bélésű táblagépzsebbel rendelkezik, amely segít biztonságban és rendezetten tartani a kisebb elektronikai eszközeidet. A fényvisszaverő részletek feltűnő bevonatot hoznak létre.

Előnyök

  • Az átalakítható vállpánt révén a jobb vagy a bal oldaladon is viselheted.
  • A párnázott hátpanel és a vállpánt fokozzák a kényelmet.
  • A külső hurkokkal könnyen felakaszthatod, majd gyorsan le is kaphatod.
  • A levehető mini táskában rendszerezetten tárolhatod a kisebb tárgyakat.

Termékadatok

  • 23 cm (szé.) x 38 cm (ma.) x 7,5 cm (mé.)
  • Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 100% poliészter. Érmetartó: 59% nejlon/41% poliészter. Bélés: 100% poliészter.
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Reflect Silver
  • Stílus: IQ1285-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Commute vállszíjas táska (8 l)

    Nike Commute

    49,99 €

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