Nike Commute vállszíjas táska (8 l)

A divat és a funkcionalitás találkozása a modern ingázó számára. Ennek a divatos válltáskának a fő rekesze plüss bélésű táblagépzsebbel rendelkezik, amely segít biztonságban és rendezetten tartani a kisebb elektronikai eszközeidet. A fényvisszaverő részletek feltűnő bevonatot hoznak létre.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Reflect Silver

Stílus: IQ1285-010