Nike Commute Nike Tech crossbody táska (1 l)

Thomas33294383
Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).
Újrahasznosított anyagok
A felülmúlhatatlan ingázótáska Nike Tech esztétikával. Kicsi, de erős – ez a táska tökéletes méretű az összes apró, mindennapi, nélkülözhetetlen holmid számára. Elöl és hátul cipzáras rekesszel rendelkezik. A hátsó, belső becsúsztatós zsebben rendezetten, mégis könnyen elérhetően tarthatod az értékeidet. A fényvisszaverő részletek feltűnő bevonatot hoznak létre.
Nike Commute
A felülmúlhatatlan ingázótáska Nike Tech esztétikával. Kicsi, de erős – ez a táska tökéletes méretű az összes apró, mindennapi, nélkülözhetetlen holmid számára. Elöl és hátul cipzáras rekesszel rendelkezik. A hátsó, belső becsúsztatós zsebben rendezetten, mégis könnyen elérhetően tarthatod az értékeidet. A fényvisszaverő részletek feltűnő bevonatot hoznak létre.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Thomas33294383
Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).
Nike Commute