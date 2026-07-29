Nike Commute Nike Tech crossbody táska (1 l)

A felülmúlhatatlan ingázótáska Nike Tech esztétikával. Kicsi, de erős – ez a táska tökéletes méretű az összes apró, mindennapi, nélkülözhetetlen holmid számára. Elöl és hátul cipzáras rekesszel rendelkezik. A hátsó, belső becsúsztatós zsebben rendezetten, mégis könnyen elérhetően tarthatod az értékeidet. A fényvisszaverő részletek feltűnő bevonatot hoznak létre.

Megjelenített szín: Light Bone/Light Bone/Fekete

Stílus: IU1421-072