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Nike Commute Nike Tech crossbody táska (1 l) - Light Bone/Light Bone/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Nike Commute

Nike Tech crossbody táska (1 l)

29,99 €
Light Bone/Light Bone/Fekete
Fekete/Fekete/Reflect Silver
EGY MÉRET

A felülmúlhatatlan ingázótáska Nike Tech esztétikával. Kicsi, de erős – ez a táska tökéletes méretű az összes apró, mindennapi, nélkülözhetetlen holmid számára. Elöl és hátul cipzáras rekesszel rendelkezik. A hátsó, belső becsúsztatós zsebben rendezetten, mégis könnyen elérhetően tarthatod az értékeidet. A fényvisszaverő részletek feltűnő bevonatot hoznak létre.


  • Megjelenített szín: Light Bone/Light Bone/Fekete
  • Stílus: IU1421-072

Nike Commute

29,99 €

A felülmúlhatatlan ingázótáska Nike Tech esztétikával. Kicsi, de erős – ez a táska tökéletes méretű az összes apró, mindennapi, nélkülözhetetlen holmid számára. Elöl és hátul cipzáras rekesszel rendelkezik. A hátsó, belső becsúsztatós zsebben rendezetten, mégis könnyen elérhetően tarthatod az értékeidet. A fényvisszaverő részletek feltűnő bevonatot hoznak létre.

Előnyök

  • Az állítható vállpánt mindkét oldalon viselhető.
  • A párnázott hátsó panel lehetővé teszi a kényelmes hordozást.

Termékadatok

  • 13 cm (sz.) x 20 cm (ma.) x 5 cm (mé.)
  • Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 100% poliészter.
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Megjelenített szín: Light Bone/Light Bone/Fekete
  • Stílus: IU1421-072

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Thomas33294383

    Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).

Nike Commute Nike Tech crossbody táska (1 l)

Nike Commute

29,99 €

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